Дипломы казахстанцев начнут признавать в Китае, Южной Корее и Турции

В среду в ходе пленарного заседания мажилис ратифицировал Азиатско-Тихоокеанскую региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования. Это позволит упростить процедуру признания казахстанских дипломов в 12 странах-участниц конвенции, включая Японию, Южную Корею и Китай.

По словам министра высшего образования и науки Саясата Нурбека, ратификация конвенции усиливает международное доверие к национальной системе высшего образования. Если ранее выстраивалось сотрудничество со всеми европейскими странами в рамках Лиссабонской и Болонской конвенций, то теперь аналогичное партнерство будет налажено и со странами Азии.

«Основная цель - у ЮНЕСКО существует глобальная конвенция о признании дипломов. Казахстан пока не присоединился к ней, поэтому рассматривайте этот шаг как движение в сторону международного признания наших дипломов во всем мире», - сказал Нурбек.

По его данным, в этом учебном году в Казахстан прибыло почти 35 тыс. иностранных студентов, в основном из азиатских стран, таких как Китай, Индия, Пакистан и Индонезия.

Согласно конвенции, государства-участники обязуются признавать квалификации, выданные другими странами, за исключением случаев существенных различий в образовательных программах. В свою очередь при ратификации Казахстан заявил оговорку по ряду четырех статей и шести положений, касающихся непризнания квалификаций, полученных по нетрадиционным моделям обучения или частичных учебных курсов.

Кроме того, в рамках конвенции предусмотрено создание национальных информационных центров в каждом присоединившемся государстве, который будет предоставлять информацию о высшем образовании, также будет обеспечиваться обмен достоверными данными о системах образования и аккредитованных вузах.

На сегодня сторонами Азиатско-Тихоокеанской региональной конвенции являются 12 государств: Афганистан, Армения, Австралия, Китай, Фиджи, Святой Престол, Япония, Монголия, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия и Турция.