Соответствующий законопроект принял мажилис
В Казахстане создадут единую автоматизированную информационную систему по археологическим работам
Фото Данияра Мусирова

В Казахстане будет создана единая автоматизированная информационная система по археологическим работам, где будут собраны сведения об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических исследований: мажилис во втором чтении принял законопроект по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг.

Принятый законопроект также изменяет систему лицензирования деятельности в области охраны и использования объектов историко-культурного наследия. А национальная археологическая служба в свою очередь будет координировать археологические работы, оказывать научно-консультативную и информационно-аналитическую поддержку лицам, занимающимся археологической деятельностью.

Депутат мажилиса Ринат Заитов отметил, что для сохранения археологических находок и материалов, собранных по всей территории Казахстана, предложено создать государственный фонд и национальный депозитарий массовых археологических находок и материалов.

«В частности, предложено разделить археологические работы на внеплановые (превентивные) и плановые археологические работы с учетом их специфики и механизма финансирования», - сказал он.

Кроме того, законопроект устанавливает единый порядок деятельности действующих организаций по охране и использованию объектов историко-культурного наследия, а также порядок применения технических средств при проведении археологических работ.

Также законопроект обязывает определять охранные зоны для объектов историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

