Новый план Трампа по окончанию войны предполагает передачу России территорий восточной Украины

В последние дни возобновились разговоры о дипломатических усилиях США по мирному урегулированию войны в Украине. По данным американских СМИ – CNN и Axios, работу над новым планом окончания войны возглавляет спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. Однако новый план равносилен капитуляции Украины, сообщает Русская служба ВВС .

CNN отмечает, что администрация Трампа втайне разрабатывает новый мирный план с Россией.

По данным издания Axios, новый мирный план будет включать 28 пунктов, которые делятся на четыре основных категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Украиной и Россией. Однако этот план предусматривает передачу России территорий восточной Украины, причем администрация Белого дома предлагает, чтобы территория Донбасса стала демилитаризованной зоной. Также в Белом доме обещают за себя и европейских союзников признание Крыма и Донбасса российским, а линию фронта в Запорожской и Херсонской областях предлагается заморозить с перспективой передачи Украине каких-то территорий. Издание отмечает, что с точки зрения Белого дома, «если война продолжится, то Украина в любом случае потеряет эту территорию, и потому в ее интересах достичь соглашения немедленно». Также, по данным издания, план предполагает сокращение украинской армии вдвое, а в обмен на все эти уступки США предлагают гарантии безопасности Украине и Европе, но какие именно – неясно.

Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев рассказал в интервью Axios, что за основу плана взяты принципы, которые в августе президенты России и США обсудили на Аляске.

По данным AFP, Уиткофф уже обсудил предлагаемый план с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в начале этой неделе во время встречи в Майами.

Источники агентства Reuters сообщили, что США дали президенту Украины понять, что ему нужно согласиться с этими предложениями. При этом план также подразумевает отказ Украины от части оружия.