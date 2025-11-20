Новый план Трампа по окончанию войны предполагает передачу России территорий восточной Украины

В последние дни возобновились разговоры о дипломатических усилиях США по мирному урегулированию войны в Украине. По данным американских СМИ – CNN и Axios, работу над новым планом окончания войны возглавляет спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. Однако новый план равносилен капитуляции Украины, сообщает Русская служба ВВС.
CNN отмечает, что администрация Трампа втайне разрабатывает новый мирный план с Россией.
По данным издания Axios, новый мирный план будет включать 28 пунктов, которые делятся на четыре основных категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Украиной и Россией. Однако этот план предусматривает передачу России территорий восточной Украины, причем администрация Белого дома предлагает, чтобы территория Донбасса стала демилитаризованной зоной. Также в Белом доме обещают за себя и европейских союзников признание Крыма и Донбасса российским, а линию фронта в Запорожской и Херсонской областях предлагается заморозить с перспективой передачи Украине каких-то территорий. Издание отмечает, что с точки зрения Белого дома, «если война продолжится, то Украина в любом случае потеряет эту территорию, и потому в ее интересах достичь соглашения немедленно». Также, по данным издания, план предполагает сокращение украинской армии вдвое, а в обмен на все эти уступки США предлагают гарантии безопасности Украине и Европе, но какие именно – неясно.
Спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев рассказал в интервью Axios, что за основу плана взяты принципы, которые в августе президенты России и США обсудили на Аляске.
По данным AFP, Уиткофф уже обсудил предлагаемый план с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в начале этой неделе во время встречи в Майами.
Источники агентства Reuters сообщили, что США дали президенту Украины понять, что ему нужно согласиться с этими предложениями. При этом план также подразумевает отказ Украины от части оружия.
