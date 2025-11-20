Одного из пострадавших в пожаре в Туркестанской области транспортировали в Шымкент

«Транспортировка была необходима, поскольку областная больница Туркестанской области находится в городе Шымкент, а в Жетысайском районе имеется ограниченное количество необходимой специализированной аппаратуры для оказания экстренной помощи», - пояснили в ДЧС.

Пострадавший был доставлен в центр гипербарической.

Напомним, рано утром 18 ноября в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области произошел пожар в частном жилом доме. Огнем был полностью охвачен двухэтажный дом, произошло частичное обрушение кровли. На месте пожара были обнаружены 12 погибших, из них 9 детей, также пострадали три человека: мужчина 1986 года рождения, который выбрался из дома самостоятельно, у него ожоги 12% поверхности тела, женщина 1991 года рождения и девочка 2018 года рождения – у них ожоги от 11% до 30% тела, обе находятся в реанимации Жетысайской районной центральной больницы на аппарате ИВЛ. Для помощи была направлена бригада медиков из Шымкента.

По поручению президента была создана правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Канат Бозумбаев. Накануне на заседании правительства он сообщил, что «предварительно криминальный состав не имеется», ведется досудебное расследование по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» (статья 292 часть 3 Уголовного кодекса).

Также Бозумбаев поручил акимату и министерству труда и соцзащиты оказать необходимую материальную помощь семьям погибших, а МЧС совместно с акиматами регионов – провести рейды и обходы жилого сектора, особенно домов, общежитий и хостелов, проверить состояние печных систем и, в случае выявления неисправностей, принять оперативные меры по их устранению.