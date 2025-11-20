Сенаторы увеличили бюджет регионов на развитие инфраструктуры на 17,5 млрд тенге

В четверг в ходе пленарного заседания сенат рассмотрел и вернул в мажилис закон «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы». Депутаты внесли три поправки, предусматривающие увеличение затрат на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для завершения проектов.

«В ходе рассмотрения закона от депутатов поступали предложения по увеличению объемов затрат на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения начатых и продолжающихся проектов в целом на 17,5 млрд тенге», - сказал сенатор Султанбек Макежанов.

Он отметил, что с передачей в местные бюджеты предполагаемых поступлений туда же были переданы и вполне реальные дополнительные расходы, что «может привести к нехватке средств». В качестве примера он привел мероприятия министерства просвещения по повышению квалификации педагогов: если в 2025 году на обучение 69,3 тыс. педагогов предусмотрено 7,1 млрд тенге, то на предстоящие три года – 6,5 млрд тенге, 5,5 млрд тенге и 4,7 млрд тенге соответственно.

«В будущем недостающую разницу финансирования будут возмещать местные бюджеты, так как на 2026-2028 годы данные дополнительные расходы в трансфертах общего характера местных бюджетов не учитывались. Эти факты станут не только дополнительной нагрузкой, но в перспективе могут вызвать недовольства среди педагогов и родителей», - считает сенатор.

Еще одной проблемой, по его словам, является сокращение и неравномерное распределение по регионам бюджета развития на 2026 год. В частности, по Жамбылской области в 2025 году бюджет развития запланирован в объеме 45,4 млрд тенге, а на 2026 год – 3,5 млрд тенге. Как подчеркнул депутат, такая ситуация наблюдается по многим отраслям и регионам.

«По области Жетысу количество проектов, первоначально финансируемых за счет республиканского бюджета и передаваемых на объем трансфертов общего характера с 1 января 2026 года, – 26 бюджетных инвестиционных проектов на общую сумму 41,7 млрд тенге. Предусмотренные на 2026 год средства покрывают лишь около 10% реальной потребности, что означает, что вышеуказанные социально значимые и инфраструктурные объекты останутся незавершенными», - заявил Макежанов, подчеркнув, что «аналогичные примеры есть и по другим регионам».

Депутаты считают, что субвенционность почти всех регионов и значительное сокращение бюджетов приведет к затягиванию сроков реализации проектов и их удорожанию. Поэтому правительству нужно «обязательно учесть озвученные проблемы при межбюджетных взаимоотношениях».

Вместе с тем, по мнению заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, местные бюджеты сбалансированы, все базовые расходы учтены, а сам бюджет развития сформирован из возможности республиканского бюджета.

Доходы местных бюджетов для определения трансфертов общего характера прогнозируются в 2026 году 10,7 трлн тенге, в 2027 году – 12,1 трлн тенге, в 2028 году – 13,3 трлн тенге. Расходы составили 14,9 трлн тенге в 2026 году, 17,3 трлн тенге – в 2027 году и 18,7 трлн тенге – в 2028 году.

«Прогнозные объемы текущих затрат местных бюджетов рассчитаны с учетом индексации на инфляцию и прогнозной численности потребителей государственных услуг в регионе», - подчеркнул Жумангарин.

При определении объемов трансфертов общего характера правительством учтены целевые текущие трансферты, которые сохранят свое целевое назначение. Дополнительно учтены расходы на субсидирование АПК, средства на внедрение водосберегающих технологий орошения, расходы на содержание вновь вводимых объектов и другие в объеме на 2026 год – 1,5 трлн тенге, в 2027 году – 1,6 трлн тенге, в 2028 году – 1,7 трлн тенге. Субвенции на 2026 год планируются в объеме 5,2 трлн тенге, изъятия – 879,9 млрд тенге. По планам Миннацэкономики, в 2028 году Павлодарская область станет самодостаточной, а Мангистауская область вновь станет донором. По оценке правительства, зависимость местных бюджетов от средств республиканского бюджета в среднем снизится с 50,7% до 33%.