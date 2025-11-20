Поэтапное снижение базовой ставки Нацбанк готов будет начать в 2026 году – Сулейменов

По мере снижения инфляции и инфляционных ожиданий Национальный банк будет готов начать в 2026 года поэтапное снижение базовой ставки, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

«По мере снижения инфляции, инфляционных ожиданий в следующем мы будем готовы начать постепенный поэтапный цикл снижения базовой ставки, стоимости денег в экономике», - сказал Сулейменов.

При этом, говоря по ожиданиям, он напомнил, что все будет зависеть от налоговой реформы.

«Очень сильно будет зависеть, насколько сильные эффекты от повышения НДС уже проникли в цены. Мы согласны с оценкой Минэкономики, что часть эффектов уже реализовалась, и поэтому, что в следующем году одновременно все пойдет вверх, наверное, так сильно прогнозировать не стоит. Но какой-то эффект, наверное, будет», - отметил глава Нацбанка.

Кроме того, по его словам, нужно «грамотно подойти к разморозке тарифов», на которые сейчас действует мораторий до конца марта 2026 года. И каким будет это повышение, подчеркнул Сулейменов, определит правительство.

«Насколько высоко они будут подняты – это тоже будет влиять определенным образом на инфляцию», - пояснил Сулейменов.

Он также отметил, что когда правительством будет «четко утвержден максимальный вклад» программы «Тариф на инвестиции» и максимальный рост тарифов внутри года, это добавит инвестиционной уверенности и снизит инфляционные ожидания.