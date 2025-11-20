Акимат Алматы снова обещает установить более 300 зарядных станций для электромобилей

В настоящее время в Алматы функционирует 400 зарядных станций для электромобилей. Дополнительно акимат планирует установить более 300 станций, говорится в ответе управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта на запрос «Власти». Однако сроки их установки не уточняются.

В мае 2025 года социально-предпринимательская корпорация «Алматы» выделила 311 участков под зарядные станции для электромобилей в популярных местах, и все станции планировали ввести в эксплуатацию до конца года. В целом после запуска этих станций ожидалось, что в городе их будет 622.

По данным управления, в городе зарегистрировано более 13 тыс. электромобилей, а согласно данным, представленным природным парком «Медеу», на его территории зарегистрировано 15 092 электрокара. В базе парка учитываются все электромобили, прошедшие регистрацию, независимо от места проживания владельца. По данным на 1 апреля, в Алматы было зарегистрировано 8 385 электрокаров.

Как сообщили в управлении и в парк «Медеу», с учетом постоянного роста числа электромобилей рассматривается вопрос об ограничении въезда в горные зоны.

«Это связано с необходимостью оценки антропогенной нагрузки и устойчивости инфраструктуры к увеличивающемуся потоку транспорта, включая электромобили», - говорится в ответе парка.

По данным управления, в будние дни на дорогу Медеу – Шымбулак въезжает 300-400 электромобилей, в выходные – в среднем 600-700 электромобилей проезжают через блокиратор.

На самой территории парка «Медеу» и горного курорта «Шымбулак» функционируют 23 зарядные станции и предусмотрено 43 парковочных места, предназначенных для электромобилей. Однако парковочные зоны находятся на территории, относящейся к ТОО «Shymbulak Development», и предоставляются на платной основе.

С прошлого года владельцы электромобилей при наличии подтверждающих документов могут бесплатно пользоваться всеми коммунальными парковочными местами города.