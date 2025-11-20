Средства будут взяты из резерва правительства и обслуживания долга
Сенат увеличил расходы республиканского бюджета на 50 млрд тенге
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Депутаты сената увеличили расходы республиканского бюджета на 2026 год на развитие систем теплоснабжения, водные ресурсы, развитие газотранспортной системы и содействие развитию отраслей промышленности. Как заявили в палате, финансирование этих расходов будет осуществлять за счет резерва правительства и обслуживания долга. Таким образом, отдельные статьи закона «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы» возвращены на одобрение мажилиса.

Как отмечается в заключении профильного комитета сената, депутаты внесли поправки по увеличению расходной части бюджета. В частности, на развитие систем теплоснабжения на общую сумму 37,9 млрд тенге, в том числе на 2026 год – 9,8 млрд тенге; на развитие тепло-, электроэнергетики на общую сумму 7,7 млрд тенге, в том числе на 2026 год – 4,7 млрд тенге; на водные ресурсы на общую сумму 8,9 млрд тенге, в том числе на 2026 год – 2,3 млрд тенге; а также на развитие газотранспортной системы в 2026 году – 5,5 млрд тенге, на берегоукрепительные работы – 2,2 млрд тенге, на содействие развитию отраслей промышленности– 1,5 млрд тенге. Кроме того, перераспределены средства между государственными органами и поддержаны другие предложения депутатов.

«Предложений по увеличению расходов в 2026 году поддержано на сумму 50 млрд тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резерва правительства и обслуживание долга», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что по прогнозу социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за три года – 5,3%. Номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году. Рост экономики будет обеспечиваться ростом в реальном секторе и сфере услуг. На основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2026–2028 годы. Доходы бюджета в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге, или на уровне 10,5% к ВВП, а к 2028 году запланирован из рост до 23,2 трлн тенге, или на 20,8%. Гарантированный трансферт из Национального фонда определен в размере 2 770 млрд тенге ежегодно, в пределах лимита, рассчитанного по цене отсечения на нефть.
Расходы республиканского бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге, или 15,1% к ВВП, в 2027 году – 28,8 трлн тенге, или 14% к ВВП, в 2028 году – 29,8 трлн тенге, или
13,0% к ВВП при соблюдении лимитов, установленных бюджетными правилами.

«При таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта», - подчеркнул заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,5% и 4,9% к ВВП в 2026 году соответственно, с последующим снижением до 0,9% и 2,7% к ВВП в 2028 году. С учетом этого правительственный долг, по прогнозам, составит на уровне 21,4% к ВВП в 2026 году с снижением до 19,6% к ВВП в 2028 году.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы восстанавливают электроснабжение нескольких микрорайонов после аварии на ТЭЦ-2
Новости
Петиция против запрета на вычеты и повышения НДС не прошла модерацию
Новости
Суд в Атырау приговорил к пожизненному заключению двух обвиняемых в убийстве Яны Легкодимовой
Новости
Мажилис принял законопроект, разрешающий госслужащим не передавать в доверительное управление свои акции
Новости
Активная фаза строительства ТЭЦ в Кокшетау сдвигается на 2026 год
Новости
Еще одна петиция против единого часового пояса в Казахстане не прошла модерацию