Сенат увеличил расходы республиканского бюджета на 50 млрд тенге

Депутаты сената увеличили расходы республиканского бюджета на 2026 год на развитие систем теплоснабжения, водные ресурсы, развитие газотранспортной системы и содействие развитию отраслей промышленности. Как заявили в палате, финансирование этих расходов будет осуществлять за счет резерва правительства и обслуживания долга. Таким образом, отдельные статьи закона «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы» возвращены на одобрение мажилиса.

Как отмечается в заключении профильного комитета сената, депутаты внесли поправки по увеличению расходной части бюджета. В частности, на развитие систем теплоснабжения на общую сумму 37,9 млрд тенге, в том числе на 2026 год – 9,8 млрд тенге; на развитие тепло-, электроэнергетики на общую сумму 7,7 млрд тенге, в том числе на 2026 год – 4,7 млрд тенге; на водные ресурсы на общую сумму 8,9 млрд тенге, в том числе на 2026 год – 2,3 млрд тенге; а также на развитие газотранспортной системы в 2026 году – 5,5 млрд тенге, на берегоукрепительные работы – 2,2 млрд тенге, на содействие развитию отраслей промышленности– 1,5 млрд тенге. Кроме того, перераспределены средства между государственными органами и поддержаны другие предложения депутатов.

«Предложений по увеличению расходов в 2026 году поддержано на сумму 50 млрд тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резерва правительства и обслуживание долга», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что по прогнозу социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, среднегодовой рост за три года – 5,3%. Номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году. Рост экономики будет обеспечиваться ростом в реальном секторе и сфере услуг. На основе прогноза макроэкономических показателей сформирован прогноз параметров бюджета и Национального фонда на 2026–2028 годы. Доходы бюджета в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге, или на уровне 10,5% к ВВП, а к 2028 году запланирован из рост до 23,2 трлн тенге, или на 20,8%. Гарантированный трансферт из Национального фонда определен в размере 2 770 млрд тенге ежегодно, в пределах лимита, рассчитанного по цене отсечения на нефть.

Расходы республиканского бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге, или 15,1% к ВВП, в 2027 году – 28,8 трлн тенге, или 14% к ВВП, в 2028 году – 29,8 трлн тенге, или

13,0% к ВВП при соблюдении лимитов, установленных бюджетными правилами.

«При таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта», - подчеркнул заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,5% и 4,9% к ВВП в 2026 году соответственно, с последующим снижением до 0,9% и 2,7% к ВВП в 2028 году. С учетом этого правительственный долг, по прогнозам, составит на уровне 21,4% к ВВП в 2026 году с снижением до 19,6% к ВВП в 2028 году.