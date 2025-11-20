Казахстанский юрист подал обращение в Конституционный суд против интернет-шатдаунов

Елжан Кабышев, глава юридической практики ОФ «Евразийский цифровой фонд», 8 октября подал обращение против интернет-шатдаунов в Конституционный суд. В нем он просит признать не соответствующими Конституции положения закона «О связи», которые позволяют должностным лицам комитета национальной безопасности приостанавливать работу связи и доступ к интернет-ресурсам.

Перед тем как обратиться в Конституционный суд, Кабышев прошел суды первой и апелляционной инстанции. Эти суды признали, что статьи закона «О связи» применяется вне зависимости от введения чрезвычайного положения.

Обращение юриста касается пунктов 1 и 2 статьи 41-1 закона «О связи». В них говорится, что в случаях, не терпящих отлагательств и могущих привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, подготавливаемых и совершаемых преступной группой, председатель комитета национальной безопасности, его заместители либо начальники департаментов комитета вправе приостанавливать работу сетей и средств связи, оказание услуг связи, доступ к интернет-ресурсам и размещенной на них информации в интересах всех субъектов оперативно-розыскной деятельности в течение двадцати четырех часов.

Юрист указывает, что эти положения противоречат Конституции, которая гарантирует право свободно получать и распространять информацию любым не запрещенным законом способом. Кроме того, из-за неопределенности формулировок он находит эти положения противоречащими статье 13 Конституции, которая гарантирует право на судебную защиту.

Кабышев также приводит доклад Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, описывающий отключение доступа к интернету: «Больницы не могут связаться со своими врачами в экстренных случаях, избиратели лишены информации о кандидатах, производители отрезаны от покупателей и потенциально могут столкнуться с неминуемым экономическим крахом, мирные демонстранты, подвергшиеся жестокому нападению, не могут позвать на помощь, студенты пропускают вступительные экзамены для прохождения учебных программ, а беженцы не могут получить информацию о рисках, которым они подвергаются из-за пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) – вот лишь некоторые ситуации, возникающие при отключении интернета и телекоммуникационных услуг».

Юрист отмечает, что основания для принятия решения о приостановлении работы сетей связи не определены достаточно четко. Также не определен критерий, говорящий о случаях, «могущих привести» к совершению преступлений. Кроме того, перечень преступлений, для предотвращения совершения которых допустимо приостановление работы сетей связи, чрезмерно широк. Положения закона говорят о тяжких и особо тяжких преступлениях, наказуемых лишением свободы на срок свыше пяти лет. Но к ним могут относиться и преступления, которые не несут очевидной опасности для общественного порядка: квартирные кражи, скотокрадство из загона, нарушение авторских и смежных прав и так далее.

«Информация о фактах, "могущих привести" (т.е. даже не о приготовлении!) к любому такому преступлению или ко многим другим, не несущим существенной угрозы конституционно-охраняемым ценностям, в соответствии с оспариваемым положением, позволяет приостановить работу сетей связи на всей территории Республики Казахстан», отмечает юрист.

В обращении также отмечается, что председатель КНБ принимает решение об отключении связи и интернета единолично, без какого-либо судебного или демократического контроля. Он не обязан приводить фактические обстоятельства и их доказательства, служащие основой для решения приостановить работу сетей связи. Положение закона также не устанавливает сроков, на которые председатель КНБ может приостановить доступ к связи.

Кроме того, закон «О связи» устанавливает, что при введении чрезвычайного положения приостановление деятельности сетей и средств связи может быть введено только указом президента. При этом в указе президента от 5 января 2022 года, которым вводилось чрезвычайное положение в Алматы, не было такой меры.

«Несмотря на это, в период действия чрезвычайного положения в январе 2022 года было произведено фактическое отключение мнтернета и телекоммуникационных услуг, которое суды признали законным, сославшись на пункт 1-2 статьи 41-1 Закона “О связи” и статью 14-1 Закона “О чрезвычайном положении”», - пишет в своем обращении юрист.

Кабышев просит признать эти пункты закона «О связи» не соответствующими ряду статей Конституции и обязать внести изменения в законодательство.