Теневой флот Китая готовится к захвату Тайваня – Reuters

Китай мобилизует армаду гражданских судов, которые могли бы помочь во вторжении на Тайвань. Агентство Reuters использовало данные слежения за судами и спутниковые снимки, чтобы отслеживать участие гражданских судов в китайских морских учениях этим летом. Учения показали, что Китай разрабатывает конкретные планы вторжения.

Агентство утверждает, что в течение лета отслеживало перемещение более 100 гражданских судов, участвовавших в учениях или принадлежащих операторам, которые часто участвуют в военных учениях. И снимки августовских учений, сделанные со спутников BlackSky и Planet Labs, показывают, как во время учений на берегу скапливаются транспортные средства. А через несколько часов после учений 12 кораблей теневого флота покинули воды у побережья Цзешэна, двигаясь на север. Паромы вернулись к выполнению гражданских обязанностей по своим обычным маршрутам в Бохайском заливе.

По словам тайваньских и американских экспертов по десантным операциям, это может резко увеличить размер сил, развернутых для вторжения, и потенциально позволить Китаю осуществлять нападения на большее количество объектов на Тайване.

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Тайваня адмирал Ли Си-минь заявил, что спутниковые снимки августовских учений показали, что армия Китая экспериментирует с судами меньшего размера, чем крупные гражданские суда, которые использовались в предыдущих учениях.

«Полагаю, они пытаются разработать большое количество малых десантных кораблей, поддерживаемых гражданским сектором. В военное время они будут проводить многоточечные десантные операции», - отметил Ли.

По словам Дж. Майкла Дама, бывшего офицера военно-морской разведки США и старшего научного сотрудника Института аэрокосмических исследований Митчелла, палубные грузовые суда перевозили военную технику в ходе некоторых предыдущих учений. Однако этим летом впервые было замечено, что эти суда выгружают технику прямо на берег, сообщают семь экспертов по военно-морским операциям, опрошенных агентством Reuters.

По словам Шона О’Коннора, аналитика компании Janes, занимающейся военной разведкой, грузовые суда, участвовавшие в летних учениях, по всей видимости, перевозят военные грузовики или вспомогательные транспортные средства, предназначенные для перевозки войск и грузов общего назначения, таких как оружие и продовольствие.

В то же время военные эксперты предполагают, что одной из целей этих масштабных учений по высадке морского десанта может быть запугивание Тайваня в надежде, что он примет власть Пекина. Высокопоставленный представитель министерства обороны Тайваня усомнился, что Китая будет использовать гражданские паромы и грузовые суды при вторжении. Он заявил, что Китай практически не сможет развернуть десантные суда, подобные тем, которые Reuters наблюдал во время вторжения, поскольку они будут уязвимы для небольшого портативного оружия, например, переносных ракетных установок. Чиновник заявил, что Китай ведет «когнитивную войну» против Тайваня и его союзников, публикуя сообщения о грозных учениях по высадке и репетициях морского десанта.

Успешное вторжение может принести Коммунистической партии Китая огромный внутренний престиж. Это также может означать, что Китай вытеснит США с позиции доминирующей державы в Азии. Однако это может привести и к катастрофе, поскольку Китай будет находиться в состоянии войны с США и их ключевыми союзниками, что почти наверняка потрясет мировую экономику.

Стремление Китая захватить Тайвань находится в центре обостряющегося соперничества между Пекином и Вашингтоном за доминирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее в этом месяце Китай вновь напомнил о своей растущей военно-морской мощи, введя в эксплуатацию третий авианосец, «Фуцзянь» водоизмещением 80 тыс. тонн.