Из Степногорска вывезли ПХД-отходы

Министерство экологии и природных ресурсов сообщило на запрос «Власти», что в октябре этого года полихлордифенил-содержащие отходы (ПХД-отходы), находившиеся в Степногорске с 2020 года, перевезены на склад временного хранения в село Енбекшильдерское Акмолинской области. Пять лет назад отходы были перевезены в Степногорск, что вызвало скандал среди горожан, которые выступили против их складирования в городе. Тогда степногорцам пообещали, что отходы вывезут до марта 2021 года.

«В соответствии с трёхсторонним Соглашением о сотрудничестве по оказанию услуг по передислокации полихлордифенил-содержащих отходов (ПХД-отходы), заключённым между RECETOX, ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» и АО «Жасыл Даму», с 22 по 24 октября 2025 года указанные отходы были перемещены в объёме 6002 (шесть тысяч две) единицы ПХД-конденсаторов и 3 (три) контейнера ПХД-отходов, упакованных в ООН-сертифицированные металлические бочки, со склада ЦСВХ (Центральный склад временного хранения), расположенного в г. Степногорск Акмолинской области, – на склад СВХ (склад временного хранения), расположенного в селе Енбекшильдерское района Биржан Сал Акмолинской области», - говорится в ответе министерства.

Вывозом и перемещением ПХД-отходов самостоятельно занималось ТОО «ЭкоЛюкс-Ас».

Напоминаем, что в конце июня 2020 года в Степногорск привезли ПХД-содержащие отходы с озера Балхаш, с радиолокационной станции «Дарьял-У», в советское время предназначенной для слежения за полетами ракет. Всего было 16 000 конденсаторов, в которых находилось опасное вещество. 15 лет назад большую их часть вывезли в Германию, но 6 тысяч осталось. По делу о хищении средств, выделенных на их утилизацию, осудили на четыре года экс-министра экологии Нурлана Искакова, так и не признавшего своей вины.

После того, как в Степногорск привезли ПХД-отходы, инициативная группа из числа жителей отправилась на склад и на видео сняла как они хранятся. Они зафиксировали нарушения правил обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами: часть контейнеров хранилась на улице, отсутствовала вентиляция и система пожарной сигнализации, полы не были покрыты эпоксидной смолой и т.д.

После этого встревоженные жители собрались у здания местного Дома культуры «Горняк», требуя разъяснений от властей. Аким заявил, что не знал о том, что отходы собираются привезти в город.

В итоге после долгих переговоров был подписан меморандум, согласно которому отходы обещали вывезти из города до 1 июля 2021 года.

