В Астане и Алматы не будет частных платных парковок, заявил депутат мажилиса Бакытжан Базарбек

Рабочая группа по проекту Строительного кодекса поддержала поправку депутата мажилиса Бакытжана Базарбека об исключении частных платных парковок в Алматы и Астане. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook. Окончательное решение по этой поправке в Земельный кодекс профильный комитет примет в понедельник.

Базарбек заявил, что «городской бюджет потерял миллиарды, виновные получили сроки, но система продолжала жить – и в Алматы, и в Астане». По его словам, «пока горожане платили, кто-то просто наживался».

«Платные частные парковки в двух столицах – это была схема, а не сервис. Ни инвестиций, ни улучшений, ни порядка. Только миллиарды в карманах тех, кто получил парковки по мутным механизмам», - считает депутат.

Согласно поправке в Земельный кодекс, акиматам запрещается предоставлять свободные пространства вдоль дорог в двух столицах во временное землепользование для частных платных парковок.

По словам Базарбева, его инициативу поддержали другие депутаты.

В среду на заседании мажилиса депутат от фракции «Ак жол» Олжас Нуралдинов предложил оборудовать каждую парковочную зону в городах паркоматами для приема оплаты любыми средствами, включая наличные. Он также отметил проблему прозрачности финансовых потоков. По его словам, в Астане и Алматы ежегодно собираются миллиарды тенге через систему платных парковок, однако данные о распределении этих средств и объемах поступлений в бюджет отсутствуют в открытом доступе. Горожане не видят, чтобы эти средства возвращались в виде благоустройства или улучшения городской среды. Депутат подчеркнул, что, если операторы получают право управлять общественным пространством, включая парковки, они обязаны обеспечивать прозрачность и соблюдать права граждан.

Депутаты мажилиса фракции «Ак жол» предложили раскрыть условия договоров операторов платных парковок с акиматами (включая КГП «Алматы Паркинг» и ТОО «Астана Паркинг») и провести аудит их деятельности. Если будет установлено, что эти договоры невыгодны для города, их условия следует пересмотреть, чтобы основным выгодополучателем стал городской бюджет, а не частные интересы. Фракция также считает необходимым обеспечить регулярное публичное раскрытие финансовой отчетности перед маслихатами и прессой.