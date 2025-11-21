По словам депутата, платежи за парковки будут направляться в местные бюджеты
В Астане и Алматы не будет частных платных парковок, заявил депутат мажилиса Бакытжан Базарбек
ФОТО ИРИНЫ АДАМОВИЧ

Рабочая группа по проекту Строительного кодекса поддержала поправку депутата мажилиса Бакытжана Базарбека об исключении частных платных парковок в Алматы и Астане. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook. Окончательное решение по этой поправке в Земельный кодекс профильный комитет примет в понедельник.

Базарбек заявил, что «городской бюджет потерял миллиарды, виновные получили сроки, но система продолжала жить – и в Алматы, и в Астане». По его словам, «пока горожане платили, кто-то просто наживался».

«Платные частные парковки в двух столицах – это была схема, а не сервис. Ни инвестиций, ни улучшений, ни порядка. Только миллиарды в карманах тех, кто получил парковки по мутным механизмам», - считает депутат.

Согласно поправке в Земельный кодекс, акиматам запрещается предоставлять свободные пространства вдоль дорог в двух столицах во временное землепользование для частных платных парковок.

По словам Базарбева, его инициативу поддержали другие депутаты.

В среду на заседании мажилиса депутат от фракции «Ак жол» Олжас Нуралдинов предложил оборудовать каждую парковочную зону в городах паркоматами для приема оплаты любыми средствами, включая наличные. Он также отметил проблему прозрачности финансовых потоков. По его словам, в Астане и Алматы ежегодно собираются миллиарды тенге через систему платных парковок, однако данные о распределении этих средств и объемах поступлений в бюджет отсутствуют в открытом доступе. Горожане не видят, чтобы эти средства возвращались в виде благоустройства или улучшения городской среды. Депутат подчеркнул, что, если операторы получают право управлять общественным пространством, включая парковки, они обязаны обеспечивать прозрачность и соблюдать права граждан.

Депутаты мажилиса фракции «Ак жол» предложили раскрыть условия договоров операторов платных парковок с акиматами (включая КГП «Алматы Паркинг» и ТОО «Астана Паркинг») и провести аудит их деятельности. Если будет установлено, что эти договоры невыгодны для города, их условия следует пересмотреть, чтобы основным выгодополучателем стал городской бюджет, а не частные интересы. Фракция также считает необходимым обеспечить регулярное публичное раскрытие финансовой отчетности перед маслихатами и прессой.

