В Минэкологии заявили, что озеленение в стране проводится без научного обоснования

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев на заседании комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий заявил, что озеленение в стране проводится без научного обоснования и без учета региональных климатических и экологических условий, а это, в свою очередь, приводит к низкой жизнеспособности растений, передает Kazinform.

«Широко применяется посадочный материал, завозимый из других стран и не адаптированный к местным условиям. Это, в свою очередь, приводит к нарушению фитосанитарных требований, снижению жизнеспособности растений и неэффективному расходованию бюджетных средств», - сказал Шарбиев.

Также, по его словам, к гибели растений приводит то, что не хватает квалифицированных специалистов, которые могут правильно подбирать виды растений.

Он считает, что необходимо пересмотреть подходы к планированию и организации озеленения населенных пунктов, в частности, «перейти к научно обоснованным методам и обеспечить сбалансированное развитие всех элементов системы озеленения».

Для качественного озеленения и сохранения растительных популяций Минэкологии предлагает поручить акиматам создавать питомники для выращивания адаптированного посадочного материала; усилить контроль за незаконной вырубкой деревьев, уходом за зелеными насаждениями и сохранением популяций лекарственных растений; внедрить информационную систему учета и мониторинга состояния зеленых насаждений.