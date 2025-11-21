Казахстан и Армения договорились организовать воздушные грузоперевозки

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по итогам переговором с премьер-министром Армении заявил, что «казахско-армянские отношения выходят на уровень стратегического партнерства».

«Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества. Это подтверждают итоги моего официального визита в Армению в прошлом году и результаты сегодняшних переговоров. Казахско-армянские отношения выходят на уровень стратегического партнерства. Об этом говорится в подписанном нами Совместном заявлении», - сказал Токаев на брифинге для СМИ.

Он считает, что это «укрепит дружбу двух стран и откроет новый этап многопланового сотрудничества».

Как сообщил Токаев, в ходе переговоров в Николом Пашиняном особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности достигнута договоренность увеличить объемыв взаимной торговли и расширить номенклатуру товаров.

«Для наращивания взаимного товарооборота Казахстан готов предложить армянскому рынку товары на общую сумму 350 млн долларов. Мы также выразили готовность поддержать экспортный потенциал Армении и подчеркнули важность реализации инвестиционных проектов», - сказал Токаев.

Была достигнута договоренность также об укреплении связей между предпринимателями, для этого создан деловой совет «Казахстан – Армения».

Также, по словам главы государства, они с премьером Армении обсудили расширение партнерства в сферах промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, строительства и других областях. Приоритетное внимание было уделено эффективному использованию потенциала транспортно-транзитной отрасли. Токаев считает, что «новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает благоприятные условия для наращивания двусторонних и межрегиональных контактов». В этой связи Казахстан выразил заинтересованность в участии в проекте «Международный маршрут мира и процветания TRIPP».

Вместе с тем после снятия Азербайджаном ограничений и создания условий для прямой двусторонней торговли через территорию этой страны Казахстан в ноябре смог доставить в Армению первую партию пшеницы в размере 1 тыс. тонн и «готов на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары», заявил Токаев.

«Мы договорились приложить все необходимые усилия для дальнейшего развития этого направления», - сказал он.

Также Токаев и Пашинян обсудили открытие прямого авиасообщения между двумя странами и организацию воздушных грузоперевозок. По словам президента Казахстана, «в этой сфере уже имеются конкретные планы, стороны в ближайшее время приступят к их осуществлению».

Помимо этого, страны договорились об обмене опытом в сферах искусственного искусственного интеллекта, передовых технологий и цифровых решений, обсудили перспективы совместных проектов. В частности, в следующем году на базе Alem.ai откроется Международный образовательный центр Армении TUMO Astana.

В целом по итогам переговором было подписано 15 документов, в том числе межправительственные соглашения о передаче, использовании, защите и сохранности секретных сведений, а также о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств Казахстана в Армении и Армении в Казахстане; дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству на 2026-2030 годы; меморандум о сотрудничестве между министерством промышленности и строительства Казахстана и министерством территориального управления и инфраструктур Армении; меморандум о сотрудничестве между министерством искусственного интеллекта и цифровизации Республики Казахстан и министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения; меморандум о взаимопонимании между министерством сельского хозяйства Казахстана и министерством экономики Армении о сотрудничестве в торговле сельскохозяйственной продукцией; меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии; меморандум о сотрудничестве в области науки и высшего образования и др.