В Алматы отреставрировали мозаику советского монументалиста Киракозова

Мозаику художника-монументалиста Себастьяна Киракозова отреставрировали и перенесли на новое место в Алматы, сообщила редакции «Власти» студия мозаики Art oskolok. Ранее это панно располагалось на фасаде здания Казахстанского общества слепых, где ее планировали закрыть баннером по просьбе акимата. Теперь восстановленная мозаика находится возле завода по производству автомобилей Astana Motors, в микрорайоне Алгабас.

В июне этого года «Власть» рассказала о том, как советские мозаики хотели скрыть с глаз горожан с помощью баннера, а также о почти забытом авторе этих мозаик — художнике-монументалисте Себастьяне Киракозове. В Алматы на здании Казахстанского общества слепых в Турксибском районе было две мозаики советского периода, на ремонт которых у организации не было денег, а власти города требовали привести фасад в порядок. Поэтому панно собирались скрыть с глаз горожан с помощью баннера.

После публикации исследователь Дэнис Кин сообщил, что мозаичное панно сняли с фасада здания и временно разместили на складе для реставрации, которой в итоге занялась мастерская Art oskolok.

Проект полностью профинансировал бизнесмен Нурлан Смагулов.

Руководитель мастерской Дарья Заитова сообщила, что работу по реставрации возглавил мозаичист из Санкт-Петербурга Евгений Андрусенко. Он имеет большой опыт в восстановлении советских мозаик и в процессе обучал участников команды, которые присоединились к проекту.

Реставрацию завершили примерно за две недели — крайне короткий срок для панно таких масштабов. Общая площадь мозаики составляет 67,5 квадратных метров. Она состоит из 135 блоков весом по 40 килограммов каждый. Во время демонтажа часть элементов оказалась повреждена из-за изношенного основания, особенно пострадали нижние два яруса.

Команда закупила новый камень и советскую смальту, напилила материалы до нужной толщины, ежедневно на объект приезжали в среднем по пять мастеров.

Основные работы включали очистку мозаики, удаление старого цемента, заливку трещин эпоксидной смолой, вклеивание выпавших фрагментов, затирку швов, восстановление цветных цементов и окрашивание поверхности.

Монтаж на новом месте выполнила команда скульптора Эдуарда Казаряна. Она же разработала специальную конструкцию для крепления панно.

