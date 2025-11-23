Пост заняла Алия Рустемова
Назначена новый вице-министр здравоохранения
Фото пресс-службы премьер-министра Казахстана

Постановлением правительства накануне на должность вице-министра здравоохранения назначена Алия Рустемова, сообщила пресс-служба премьер-министра.

55-летняя Рустемова – выпускница Алматинского государственного медицинского университета и Жетысуского государственного университета им. Жансугурова. С 2023 года она возглавляла управление общественного здравоохранения Астаны. До этого работала в различных структурах Минздрава, региональных подразделениях ведомства. Начинала карьеру как врач-терапевт в больницах Талгара и Алматы.

