Назначена новый вице-министр здравоохранения

Пост заняла Алия Рустемова
Постановлением правительства накануне на должность вице-министра здравоохранения назначена Алия Рустемова, сообщила пресс-служба премьер-министра.
