Европейские страны предложили изменить мирный план США для Украины

Великобритания, Франция и Германия представили измененную версию мирного плана США для Украины. Как сообщает агентство Reuters , изменения касаются численности украинских войск и территориальных уступок.

В документе, подготовленном для переговоров по плану в Женеве, предлагается ограничить численность украинских военных в 800 тыс. человек «в мирное время», а не общую численность в 600 тыс. человек, как это предлагается в плане США. Кроме этого, предлагается вести переговоры о территориальных обменах именно «с линии соприкосновения», а не с заранее определенных территорий, которые должны быть признаны «де-факто российскими».

Также документом предлагается, чтобы Украина получила от США гарантии безопасности, аналогичные положениям статьи 5 Устава НАТО.

Европейский план также отвергает предложение США об использовании российских активов, замороженных на Западе, чтобы Украина была «полностью восстановлена ​​и компенсирована финансово, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине». План США предполагал, что $100 млрд замороженных российских средств будут инвестированы в «возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину» и что США получат 50% прибыли от этого предприятия. США также предлагали инвестировать остаток средств в «отдельный американо-российский инвестиционный инструмент».

Между тем в совместном заявлении США и Украины по итогам переговоров в Женеве говорится, что они разработали «обновленную и уточненную структуру мира» для прекращения войны с Россией. Стороны назвали обсуждение «крайне продуктивным» и заявили, что оно продолжится в ближайшие дни.

В отдельном заявлении Белый дом сообщил, что новая версия мирного плана включает усиленные гарантии безопасности, которые «отражают национальные интересы» Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен до четверга одобрить план, который призывает Украину уступить территории, согласиться на ограничения в своих вооруженных силах и отказаться от амбиций по вступлению в НАТО. Однако Трамп заявил, что его предложение не является окончательным.

Перед переговорами Зеленский отмечал, что Украина рискует потерять достоинство и свободу, а также лишиться поддержки Вашингтона в отношении этого плана.

В то же время официальные лица США и Украины обсуждают возможность поездки Зеленского в Вашингтон, возможно, уже на этой неделе, чтобы обсудить с Трампом мирный план. В частности, они должны обсудить наиболее чувствительные вопросы плана, такие как территориальный вопрос.