В области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY

Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY, которая работала под видом потребительского кооператива, сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.

«Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив HALYK QUATY, убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ "народного кооператива", используя лозунг "Счастье в каждую семью!"», - сообщили в АФМ.

За незаконное использование товарного знака Halyk их привлекли к административной ответственности, после чего кооператив был переименован в ELL QUATY.

По данным АФМ, для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок.

Организатор финмирамиды зарегистрировал на свое имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого и выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались.

Всего в пирамиду было вовлечено свыше 1,5 тыс. вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге.

Подозреваемый в организации финансовой пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается.