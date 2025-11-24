Третий Alternativa Film Festival пройдет в Колумбии

Проект Alternativa, основанный компанией inDrive, объявил о проведении третьего Alternativa Film Festival (AFF) в Медельине (Колумбия) — кочевого кинособытия, посвященного фильмам, способным инициировать социальные изменения. Фестиваль пройдет в 2026 году с 21 по 30 апреля, сообщили на первой пресс-конференции Alternativa в Колумбии, проведенной в рамках фестиваля Miradas Medellín 2025 — официального партнёра инициативы.

В 2024 году фестиваль прошел в Алматы, в 2025-м AFF состоялся в Джокьякарте (Индонезия). Выбор Медельина как новой площадки организаторы объясняют принципом децентрализации: фестиваль стремится проводить события в культурных, а не политических центрах. Творческая среда города, активное киносообщество и поддержка муниципальных институтов стали ключевыми факторами.

По словам главы Alternativa Лизы Сургановой, фестиваль сохраняет особую связь с Центральной Азией, откуда в этом году вновь поступило значительное число заявок. Она подчеркнула, что цель Alternativa — дать авторам из Глобального Юга возможность быть услышанными и создать новые профессиональные связи: «Мы надеемся, что третий AFF поможет авторам из Азии, в том числе Центральной Азии, получить признание на глобальном уровне и установить новые связи с латиноамериканской аудиторией».

Руководитель отдела развития бизнеса inDrive Харольд Фореро Нейра отметил, что миссия inDrive — расширять доступ к возможностям и усиливать сообщества — напрямую связана с философией Alternativa: «Наша цель — демократизировать доступ к киноиндустрии по всему Глобальному Югу. Энергия Медельина идеально соответствует нашей миссии».

В рамках пресс-конференции также подвели итоги фестивального опен-колла AFF 2026: Alternativa получила рекордную 1831 заявку (677 полнометражных и 1154 короткометражных фильмов) из 55 стран, из них 1095 соответствуют требованиям конкурса. Из стран Азии поступило 319 фильмов, лидерами стали Индия, Иран, Казахстан, Индонезия и Малайзия. Из Центральной Азии подано 36 работ, включая 20 из Казахстана 8 из Кыргызстана, 5 из Узбекистана и 3 из Таджикистана.

В 2026 году режиссеры-полнометражники смогут претендовать на четыре основные награды — Spotlight, Future Voice, Alter и Nativa. Новая Focus Award будет вручена фильму из фокусного региона — Латинской Америки. Две Shorts Awards останутся за коротким метром. Общий призовой фонд составляет $120 000. Награды за полнометражные фильмы принесут авторам по $20 000, а два победителя в категории короткого метра получат по $10 000.

Отборочная комиссия уже начала работу. Конкурсная программа будет объявлена в конце февраля 2026 года.

10-дневная программа AFF 2026 включит бесплатные показы, дискуссии и профессиональный блок Industry Days. Завершится фестиваль церемонией награждения с участием всех авторов конкурсных работ. Материалы о фестивале доступны на сайте alternativa.film и в социальных сетях проекта.