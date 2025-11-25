США признали президента Венесуэлы Николаса Мадуро членом террористической организации

Администрация президента США Дональда Трампа признала президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его союзников в правительстве членами иностранной террористической организации, сообщает CNN . Это позволит Трампу ввести новые санкции против активов и инфраструктуры Мадуро и предоставит США расширенные военные возможности для нанесения ударов по территории Венесуэлы.

По словам экспертов, термин Cartel de los Soles используется для описания децентрализованной сети венесуэльских группировок в вооруженных силах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Президент Венесуэлы всегда отрицал какую-либо личную причастность к наркоторговле, а его правительство неоднократно отрицало существование предполагаемого картеля, который, по мнению некоторых экспертов, формально не существует в общепринятом смысле.

Официально администрация Трампа заявляет, что работает над сокращением нелегальных потоков мигрантов и наркотиков, но Трамп надеется, что давление окажется достаточным, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку без прямых военных действий.

Правительство Венесуэлы в своем заявлении отвергло признание картеля иностранной террористической организацией, назвав это «смехотворной выдумкой».

«Этот новый маневр постигнет та же участь, что и предыдущие и повторяющиеся агрессии против нашей страны: провал», - говорится в заявлении.

США уже несколько месяцев наносят удары по судам, подозреваемым в контрабанде наркотиков, у побережья Венесуэлы и тихоокеанского побережья Латинской Америки.

Соединенные Штаты обвинили Cartel de los Soles в сотрудничестве с венесуэльской бандой Tren de Aragua, которую Вашингтон также связывает с Мадуро и которая ранее была признана иностранной террористической организацией, поставляющей в США наркотики. Как напоминает Reuters, в июле Минфин объявил Cartel de los Soles «особо опасным международным террористом» и заморозил его активы в США.