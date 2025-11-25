Двум бывшим операторам «Клоопа» заменили пятилетний срок на три года пробации

25 ноября апелляционная инстанция Бишкекского горсуда заменила бывшим операторам независимого издания «Клооп» Александру Александрову и Жоомарту Дуулатову пятилетний срок на три года пробации, их освободили в зале суда, сообщает издание в своем Telegram-канале.

5 августа в Бишкеке начался суд над бывшими видеооператорами издания Александром Александровым и Жоомартом Дуулатовым, а также двумя бухгалтерами редакции. 19 сентября Первомайский райсуд Бишкека признал бывших операторов «Клоопа» виновными по делу о «призывах к массовым беспорядкам» и приговорил каждого к пяти годам лишения свободы. Двум бухгалтерам дали по три года пробации.

Основанием для дела стали видеоролики журналиста Болота Темирова. В обвинительном акте утверждалось, что сотрудники «Клоопа» участвовали в их создании и распространении, а сами материалы содержали «критику власти» и «призывы к беспорядкам». Однако эксперты дали разные заключения: один увидел признаки подстрекательства, другой – нет. Защита же отмечала, что обвинение предъявлено не автору роликов, а бывшим сотрудникам, не имевшим отношения к их подготовке.

4 ноября в ходе рассмотрения апелляции бывшие видеооператоры «Клоопа» изменили свои показания и вновь признали вину. Защита просила оправдать бухгалтеров и заменить наказание операторам на пробацию.

Апелляционный суд оставил приговор бухгалтерам без изменений.

Власти Кыргызстана в последние годы развернули широкие репрессии против журналистов, активистов, политиков и правозащитников, представляя критику действий властей как попытки организации массовых беспорядков.

В прошлом году шесть лет лишения свободы получила Махабат Тажибек кызы – директор расследовательского медиа «Темиров Live». Ее коллега Азамат Ишенбеков был приговорен к пяти годам лишения свободы, но в этом году помилован президентом.

В мае этого года прошли обыски и задержания бывших и действующих сотрудников издания «Клооп».

27 октября суд Бишкека признал издания «Клооп», а также «Темиров Live» и «Айт Айт Десе» экстремистскими. Представители изданий узнали об этом из социальных сетей.

А в конце октября стало известно, что Бишкек обратился к Интерполу с просьбой выдать так называемое красное уведомление (red notice) на соучредителя «Клоопа» Рината Тухватшина. «Красное уведомление» обязывает власти стран-участниц арестовать разыскиваемого человека для возможной экстрадиции. Однако Интерпол отклонил запрос властей Кыргызстана, посчитав его политически мотивированным. В уставе Интерпола есть строгие правила, запрещающие использовать их систему в политических целях.

Ухудшение ситуации с правами человека и гражданскими свободами произошло в Кыргызстане после прихода к власти Садыра Жапарова.