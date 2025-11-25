Новый морской порт в Актау построит китайский инвестор

Новый морской порт стоимостью $300 млн построит китайская компания, сообщил во вторник в ходе заседания правительства аким Мангистауской области Нурдалет Килыбай. По его словам, инвестор уже готовит документы, чтобы подписать инвестиционное соглашение.

По данным акима области, стратегическим партнером выступает китайская группа компаний «Чжонъюн Интернешнл». Инвестор уже зарегистрировал компанию в регионе.

«Проект будет способствовать формированию нового международного транспортного коридора Китай – Казахстан – Актау – Баку – Поти – Европа. Его реализация позволит сократить сроки доставки грузов на 7-15 дней, снизить транспортные затраты на 18–25%, а также создать новые рабочие места»,

⁃ сообщил Килыбай.

В свою очередь министр торговли интеграции Арман Шаккалиев добавил, что в рамках развития Каспийского узла реализуются два проекта – это строительство контейнерного хаба в морском порту Актау и строительство многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык. Оба они включены в СЭЗ «Морпорт Актау».

«По контейнерному хабу на территории СЭЗ выделен земельный участок площадью 19 га. Подписано соглашение о привлечении инвестиций с ООО «ГК Порт Ляньюньган». Объем инвестиций составляет 47,6 млрд тенге», - отметил министр.

Он добавил, что строительство контейнерного хаба осуществляется поэтапно. В частности, в июле состоялся запуск первого пускового комплекса контейнерного хаба. Строительство второго пускового комплекса выполнено на 95% и будет завершено до конца года. Второй этап строительства планируется завершить до конца 2026 года.

Вместе с тем многофункциональный морской терминал «Саржа» в порту Курык реализуется за счет частных инвестиций компании Semurg Invest. Площадь осваиваемого участка составляет 284,7 га, объем инвестиций – 98 млрд тенге. На сегодняшний день введен в эксплуатацию терминал генеральных грузов и временное хранилище и уже осуществляются грузовые перевалки. На стадии строительства – зерновой, универсальный грузовой, наливной, химический терминалы и транспортно-логистический центр.

Напомним, что построить новый порт в Актау, который сможет принимать пассажирские лайнеры, поручал президент в ходе совещания в Мангистауской области в апреле этого года.