В Казахстане до сих пор нет полной картины образования отходов – Минэкологии

В Казахстане до сих пор не создана система учета образования и движения отходов, заявил во вторник в ходе заседания правительства и. о. министра экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев. По его словам, до 30% отходов не отражаются в отчетах, а только 10% предприятий сдают необходимые документы в электронном виде.

«На сегодня отсутствует полная картина образования и движения отходов – до 30% отходов не отражаются в отчетности и теряются вне системы контроля. Лишь 10% предприятий сдают отчетность в электронном формате. (Есть – В.) существенное расхождение данных государственного кадастра отходов и комитета геологии по техногенным минеральным образованиям», - сказал Алиев, представляя проект концепции управления всеми видами отходов на 2026-2030 годы.

По его мнению, для решения проблем необходима полная инвентаризация всех видов отходов и обновление государственного кадастра, обязательная регистрация всех образователей отходов в информационной системе, а также цифровизация отрасли с внедрением искусственного интеллекта. Кроме того, еще одной важной мерой является разовая легализация отходов, которая «позволит собственникам отходов без последствий задекларировать фактически накопленные объемы, не зафиксированные в отчетах».

«В результате мы получим реальную картину всех отходов для последующего определения полезного компонентного состава и вовлечения во вторичный оборот», - считает он.

Вместе с тем, добавил Алиев, отсутствует единая нормативно-правовая структура. В частности, действующие нормы по управлению отходами отражены в нескольких кодексах, законах и подзаконных актах, что «приводит к несогласованности требований и дублированию функций» и усложняет контроль и учет, а также препятствует формированию единой эффективной системы управления отходами.

Для формирования единой нормативно-правовой структуры в концепции предусмотрена унификация законодательства по видам отходов, предусматривающая исключение противоречий и дублирования, а также усиление ответственности собственников отходов за непереработку и рекультивацию и совершенствование порядка управления промышленными, коммунальными, строительными, сельскохозяйственными и медицинскими отходами.