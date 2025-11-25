Работы в сквере у академии искусств имени Жургенова в Алматы планируют завершить до конца года

Две подрядные организации, занимавшиеся восстановительными работами в сквере у академии искусств имени Жургенова в Алматы, признаны в судах недобросовестными участниками госзакупок. Теперь работы на этом участке ведутся за счет инвестора, их планируется завершить до конца этого года, сообщили в ответ на запрос «Власти» в управлении развития общественных пространств.

В управлении сообщили, что работы в сквере не завершили в срок из-за ненадлежащего исполнения договорных обязательств подрядными организациями.

Так, в сентябре 2022 года был заключен договор с ТОО «Строительная компания "ШАХ" на реконструкцию сквера имени Маншук Маметовой, в план работ также входил участок рядом с академией искусств имени Жургенова. Из-за срыва сроков управление обратилось в суд с иском к компании, и в сентябре 2023 года суд первой инстанции удовлетворил его, признав компанию недобросовестным участником госзакупок. В ноябре того же года суд апелляционной инстанции оставил в силе это решение.

Затем в мае 2024 года управление заключило договор с ТОО «КазГидроСпас», которое должно было завершить работы до 30 декабря. Эта компания также была признана судом недобросовестным участником госзакупок, а сквер постановлением акимата в июле 2024 года был передан в ведение управления развития общественных пространств.

В управлении сообщили, что дальнейшее завершение работ проводится за счет средств инвестора, и к работам была привлечена компания, «обладающая необходимой технической компетентностью, материальными ресурсами и опытом».

«Контроль за ходом и качеством работ осуществляется уполномоченными подразделениями совместно с инвестором проекта», - также добавили в ведомстве.

Завершение работ планируется до конца этого года.