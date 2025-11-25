Казахстан и Туркменистан рассмотрят вопрос об открытии коммерческих прямых авиарейсов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым обсудили расширение торгово-экономических связей и перспективные направления сотрудничества.

Как отметил на брифинге для СМИ по итогам переговоров Токаев, сейчас товарооборот между странами «стабильно превышает полмиллиарда долларов». Лидеры страны договорились увеличить его до $1 млрд.

«В этих целях Казахстан предложил принять план работы по увеличению товарооборота. Для поддержки бизнесменов двух стран принято решение о создании на взаимной основе торговых домов. Мы также условились рассмотреть вопрос об открытии коммерческих прямых авиарейсов между городами двух стран», -отметил Токаев.

Также они обсудили развитие в транспортно-логистической сфере. Как отметил Токаев, по железной дороге Казахстан – Туркменистан – Иран, которая выступает важным звеном транспортного коридора Север – Юг, за 10 месяцев этого года объем перевозок составил 1,5 млн тонн, увеличившись на 14%. При этом, по его словам, «принимаются меры по оптимизации тарифов, упрощению административных процедур». Также активно развивается приграничная инфраструктура, модернизируется пункт пропуска, постепенно решается задача стыковки дорожной инфраструктуры по направлению Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана.

«Договорились в полной мере использовать транспортно-логистические возможности каспийских портов Актау, Курык и Туркменбаши для интенсификации контейнерных перевозок, - сообщил президент Казахстана.

В ходе переговоров также были обсуждены перспективы строительства железнодорожной линии в направлении Южной Азии через Афганистан.

Кроме того, президенты Казахстана и Туркменистана обсудили перспективы наращивания поставок казахстанской пшеницы на туркменский рынок. Токаев заявил, что «здесь у нас имеются резервы для увеличения экспорта растительных масел, макаронных изделий, мясомолочной продукции».

Также обсуждались перспективы строительства зернового терминала на туркменско-афганской границе, совместные проекты в сфере энергетики, цифровизации государственных услуг и внедрении IT-технологий.

По итогам переговоров были подписаны несколько документов, в том числе межправительственные соглашения о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере, о сотрудничестве в области миграции, соглашение об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения, меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве в правовой сфере, по сотрудничеству в области ветеринарии и науки, план совместных действий по дальнейшему расширению сотрудничества в сфере транспорта и здравоохранения на 2026-2027 годы и др.