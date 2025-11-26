На повышение зарплат работников скорой помощи в Жамбылской области выделят 5 млрд тенге – облздрав

В управлении здравоохранения Жамбылской области после обращения фельдшеров из Шуского района заявили, что в 2026 году планируется дополнительно выделить 5 млрд тенге на повышение заработных плат, сообщает Kazinform .

В управлении здравоохранения области пояснили, что среднемесячная зарплата фельдшера, установленная постановлением правительства, составляет 190-240 тысяч тенге. Также предусмотрены дополнительные премии к праздничным датам, а к концу 2025 года обещают предоставить еще одну выплату за счет сэкономленных средств. Кроме того, в управлении заявили, что в 2026 году из средств правительства планируется выделить дополнительно 5 млрд тенге для увеличения зарплат работников скорой помощи.

Помимо этого, сейчас подразделение в селе Толе би временно размещено в арендованном здании Шуского районного отдела по профилактике СПИД, но в начале 2026 года оно будет переведено в новое помещение после завершения ремонта, обещают в облздраве.

Также регион намерен обновить автопарк скорой помощи: в 2026 году планируют приобрести 60 санитарных автомобилей через лизинг, в 2027 году – 64, а в 2029 году – еще 11 машин.

Жамбылская областная станция скорой медицинской помощи включает три подстанции в Таразе и 11 районных подразделений.

Недавно фельдшеры из села Толе би записали видеообращение, в котором потребовали достойную зарплату и условия труда. По их словам, по документам зарплата должна составлять 400-450 тыс. тенге, но по факту они получают около 180 тысяч тенге. Из-за этого они вынуждены работать в дополнительные смены. Кроме того, по их словам, в арендуемом помещении холодно и часто отключают свет.

Ранее работники скорой помощи Темиртау также обратились к Минздраву, требуя повышения зарплат. По их словам, они получают максимум 180 тыс. тенге. Кроме того, они пожаловались, что автопарк сильно изношен, машины скорой помощи постоянно выходят из строя.

Однако после появления коллективного обращения темиртауских врачей скорой помощи в СМИ на них начали давить.

В управлении здравоохранении Карагандинской области также пообещали за счет бюджета закупить 113 новых машин скорой помощи для всей Карагандинской области и две единицы санитарной авиации и сообщали, что профсоюз медицинских работников уже направил в министерство здравоохранения письмо с требованием увеличить подушевой тариф и повысить зарплаты с учетом инфляции.

На прошлой неделе после этих обращений министр здравоохранения Акмарал Альназарова в ответном обращении к работникам скорой помощи сообщила, что Минзрав уже проводит детальный анализ всех вопросов, касающихся оплаты труда и рабочих условий.

«Я поручила провести дополнительный аудит нагрузки и кадровой ситуации, чтобы все решения были справедливыми и отвечали реальным потребностям. Поэтому, надеюсь, что мы вернемся к этому вопросу уже с готовым решением», - также добавила она.

Альназарова подчеркнула, что «любое давление на сотрудников скорой помощи – в какой бы форме оно ни проявлялось – недопустимо»: «Медицинские работники должны иметь возможность свободно выражать свою позицию, не опасаясь последствий».