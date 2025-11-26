В него вошли 40 видов деятельности
В Казахстане утвердили список видов деятельности для применения специального налогового режима самозанятыми
фото Данияра Мусирова

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 21 ноября подписал постановление правительства, утвердив перечень видов деятельности, по которым разрешено применение специального налогового режима для самозанятых.

Так, в перечень вошли следующие виды деятельности: деятельность, способствующая животноводству; производство музыкальных инструментов; штукатурные, столярные, плотницкие, малярные, стекольные работы; покрытие полов и облицовка стен; розничная торговля через сетевой маркетинг; деятельность такси; прочая почтовая и курьерская деятельность (за исключением прочей почтовой деятельности); доставка готовой пищи на заказ; аренда (субаренда) и управление собственной или арендованной жилой недвижимостью; деятельность в области фотографии; деятельность по устному и письменному переводу; ветеринарная деятельность; аренда и лизинг прочих предметов личного потребления и бытовых товаров; общая уборка жилых домов; прочая деятельность по предоставлению вспомогательных коммерческих услуг, не включенная в другие группировки (исключительно по услугам, оказываемым через интернет-платформы); образование в области спорта и отдыха, а также в области культуры; прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки; художественное и литературное творчество.

Кроме этого, в список вошли ремонт компьютеров и периферийного оборудования, коммуникационного оборудования, электронной бытовой техники, бытовых приборов, домашнего и садового оборудования, обуви, дорожных и галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи, мебели и предметов интерьера, наручных и прочих часов, ювелирных изделий, трикотажных и вязаных изделий, швейных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, меховых и кожаных изделий и головных уборов, музыкальных инструментов, ковров и ковровых изделий, велосипедов, а также прочих предметов личного потребления и бытовых товаров, не включенных в другие группировки.

Также в перечне – предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу, и домашних хозяйств по производству товаров для собственного потребления.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.

