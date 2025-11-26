На участников акции с требованием вернуть в Казахстан Алимнура Турганбая завели уголовное дело

В Казахстане поместили под стражу участников акции, требовавших вернуть в Казахстан Алимнура Турганбая – этнического казаха, задержанного в июле в Китае. Все участники акции – сторонники незарегистрированной партии «Атажұрт», поднимающей проблему притеснений коренных тюркоязычных народов в китайском Синьцзяне. Сразу после акции их привлекли к административной ответственности по обвинению в «мелком хулиганстве». Теперь им предъявляют «разжигание розни» – по этой уголовной статье им может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщает «Радио Азаттык».

Суд в Уйгурском районе Алматинской области по ходатайству следственных органов 21 ноября избрал меру пресечения 18 участникам антикитайской акции: 13 человек отправлены в изолятор на 10 суток, еще пятеро будут находиться под домашним арестом. Полиция расследует уголовное дело по части 2 статьи «Разжигание розни».

Сама акция прошла 13 ноября – вдоль дороги в степи в Алматинской области. Ее участники требовали вернуть в Казахстан Алимнура Турганбая – этнического казаха, задержанного в июле в Китае.

Сразу после акции участников привлекли к административной ответственности, обвинив в «мелком хулиганстве». 12 человек отправили тогда под арест на срок от 7 до 15 суток, шестерым выписали штрафы на сумму около $150.

В поступивших в Уйгурский районный суд материалах говорится, что сторонники «Атажұрта» «сожгли фотографию лидера КНР и флаг, выразили протест в связи с задержанием властями КНР гражданина Республики Казахстан А. Турганбая». Следователь районного управления полиции М. Оразгазыев квалифицировал эти действия как тяжкое преступление, предусмотренное частью 2 статьи 174, и просил суд заключить их под стражу до 30 ноября. Ходатайство поддержал районный прокурор. Судья Бауыржан Жаксыбаев удовлетворил прошение.

Среди отправленных под стражу – Нурданказы Маргулан, Беделхан Кабылашим, Бейсенали Акжигит, Турдыбай Канат, Нуркелды Нурсапа, Ергали Нурлыбаев, Ербол Нурлыбаев, Еркинбек Нуракын, Бахытнур Нурмукан, Байказы Батылбек, Турсынбек Каби. Под домашний арест помещены Бахытжан Шугыл, Гульнар Шаймурат, Гульдария Шеризат, Назигуль Максутхан.

В управлении полиции отказались комментировать дело, сославшись на тайну следствия.

Адвокат Шынкуат Байжанов, защищающий права пятерых из 18 подозреваемых, сообщил, что судебное заседание об избрании меры пресечения состоялось ночью. Допросов, по его словам, не было. Женщин отправили под домашний арест, мужчин разместили в нескольких изоляторах.

«Никто из находящихся под стражей не был допрошен, никакой экспертизы не проводилось. По статье 174 должна быть доказательная база, заключение экспертизы. Следователь или прокурор не могут быть экспертами. То есть, несмотря на отсутствие заключения экспертизы, их посадили. Это вопиющее беззаконие. Здесь замешана политика», - заявил адвокат.

Байжанов считает, что в действиях задержанных нет состава преступления.

«В статье 174 не прописано, что сожжение флага относится к преступлению», - сказал он.

Санкция части 2 этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Она также содержит ограничения – лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Для организации «Атажұрт» такие ограничения могут стать чувствительными.

23 июля Алимнур Турганбай родом из Или-Казахского автономного округа в Синьцзяне, получивший казахстанское гражданство в 2017 году, был задержан китайской пограничной службой и с тех пор не выходит на связь со своими родственниками.

Турганбай последний раз был на территории Китая в 2017 году. В этом году он отправился в рейс по перевозке металлов для строительства из Китая в Узбекистан через Казахстан. Но на границе между Китаем и Казахстаном был задержан китайскими пограничниками, о чем семья Турганбая узнала от одного из двух дальнобойщиков, ехавших с ним в том же направлении.

Его родственников, выходивших на пикеты с требованием освободить Алимнура, подвергали штрафам. Министерство иностранных дел Казахстана со ссылкой на дипломатическую переписку с властями Китая сообщило, что у 48-летнего Турганбая китайское гражданство. Семья задержанного утверждает, что он вышел из китайского гражданства, когда в 2017 году получил казахстанский паспорт.

«Нағыз Атажұрт еріктілер» была создана в 2016 году, когда начали появляться первые сообщения о преследованиях мусульман в Синьцзяне и заключениях в лагеря «перевоспитания». Она собирает свидетельства прошедших через такие лагеря и передает их СМИ и правозащитным организациям.