Бектенов поручил завершить разработку стратегии по масштабной цифровизации Казахстана до конца года

Цифровой штаб утвердил модель стратегии цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта Digital Qazaqstan для трансформации всех сфер экономики, а премьер-министр Олжас Бектенов поручил завершить разработку стратегии до конца года.

По данным правительства, модель предусматривает стратегический уровень управления в рамках цифрового штаба и операционный – в рамках межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг, которая будет трансформирована в комиссию по ускоренной цифровой трансформации.

Штабом принят ряд решений, нацеленных на достижение устойчивого экономического роста, преодоление «ловушки среднего дохода» и реализацию задачи, в рамках которой Казахстан должен перейти в формат цифрового государства.

По данным министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, новая стратегия будет строиться на системе национальных проектов-«ледоколов», каждый из которых будет иметь отдельные KPI и сроки. Она охватит 10 основных направлений: цифровые госуслуги, здравоохранение, образование и рынок труда, цифровую экономику, данные, кибербезопасность, робототехнику, цифровую инфраструктуру, регулирование и экосистему стартапов.

В качестве примера выбрана сфера образования. Так, в проекте «Интерактивное образование на базе ИИ» предполагаются создание ИИ-университета, масштабирование Tomorrow-school, внедрение GPT Education и запуск программы ИИ для школьников.

«Эти проекты должны обеспечить рост цифровой грамотности и позволит улучшить позиции Казахстана в рейтинге PISA», - уверены в правительстве.

А от реализации стратегии в кабмине ожидают, что она приведет к ускорению экономического роста за счет ИИ, повышению производительности труда за счет автоматизации и цифровых сервисов, сокращению сроков госуслуг и принятию решений, созданию новых высокотехнологичных отраслей рабочих мест, подготовке новых цифровых специалистов в сферах STEM.

Бектенов поручил до 5 декабря сформировать проекты-«ледоколы» и проекты, формирующие технологический базис, а до 31 декабря – завершить разработку проекта Стратегии по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan.