В КИМЭП отменили выступление со-основательницы феминистской инициативы Feminita Жанар Секербаевой

Со-основательница инициативы «Феминита» Жанар Секербаева сообщила, что организаторы TEDxKIMEP отменили её выступление в день проведения события. Университет объяснил это необходимостью «привести программу в соответствие с регламентами».

Жанар Секербаева рассказала, что её кандидатуру предложила одна из студенток, и её включили в список спикеров. Позднее организаторы попросили ее не затрагивать в своем выступлении некоторые темы.

Как рассказывает Секербаева, утром в день мероприятия президентка TEDxKIMEP уведомила её, что ее выступление отменено, а в университет звонили из акимата.

Фемактивистка уверена, что на отмену выступления повлиял акимат, так как в прошлом году при попытке провести мероприятие им отказывали все помещения.

Всего в программе TEDxKIMEP, который проходит сегодня с 15:00 до 18:00, было запланировано восемь выступлений, включая речь Жанар Секербаевой. «В моей речи нет ничего негативного, в ней я говорю об участии женщин в управлении делами государства, рассказываю о своем личном опыте, вдохновляю женщин. Тема моего выступления - женщины на перекрестке будущего», - объясняет Секербаева.

В отделе маркетинга КИМЭП редакции «Власти» сообщили, что решение об отмене выступления Жанар Секербаевой связано с финальным согласованием программы: «В процессе финального согласования программы мероприятия TEDxKIMEP, было принято решение адаптировать структуру программы в соответствии с действующими регламентами университета. В результате этих организационных корректировок упомянутое выступление не было включено в итоговую программу».

В университете также отрицают вмешательство акимата: «Информация о каком-либо внешнем воздействии или требованиях со стороны государственных органов не соответствует действительности. На данный момент вопрос о последующем проведении данного выступления не рассматривается».

Текст своей речи на анлийском языке Жанар Секербаева опубликовала на инстаграм-странице Feminita.

В акимате к настоящему моменту ситуацию не прокомментировали.