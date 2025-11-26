Мажилис принял новый Строительный кодекс

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении принял новый Строительный кодекс и сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства». В ходе работы над документами депутаты закрепили сроки по разработке генеральных планов населенных пунктов и наделили маслихаты полномочиями по их корректировке.

«В целом по проекту Строительного кодекса поступило 2 007 поправок, а по сопутствующему его законопроекту – 265 поправок. Сравнительная таблица по Строительному кодексу состоит из 1 081 позиции, из которых 1 038 приняты, по сопутствующему – 194 позиций, из которых 184 приняты», - сказал депутат Мурат Абенов.

При подготовке ко второму чтению депутаты внесли в кодекс поправки по созданию архитектурно-градостроительных советов для координации действий в единой градостроительной политике. Также они закрепили мониторинг реализации генеральных планов населенных пунктов и их публикацию на сайте акиматов, сроки по разработке генпланов – до двадцати лет, а сроки по разработке генеральной схемы организации территории республики на срок не менее двадцати лет.

Еще ряд поправок направлен на цифровизацию процессов строительства для прозрачности на всех его этапах.

Кроме того, депутаты ввели запрет на корректировку проекта детальной планировки при несоблюдении норм по плотности, высотности и обеспечению социальной инфраструктурой, ужесточили требования к строительству на сейсмоопасных территориях и ввели обязательный учет карт сейсмического микрозонирования, карт селе- и оползне опасных участков.

Вместе с тем, введен запрет на подготовку проектной документации и строительство объектов без выполнения соответствующих инженерных изысканий, внедрен противопожарный контроль при приемке объектов в эксплуатацию и усилены требования к безопасности строительства объектов социальной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов.

Также депутаты предусмотрели вопрос наделения маслихатов полномочиями по корректировке генеральных планов, рассмотрению отчета по реализации генерального плана, согласованию концепции (мастер-план) развития населенного пункта и регламентировали нормы по проведению общественных обсуждений градостроительных проектов населенных пунктов.

«Депутатами внесены поправки по увеличению с действующих двух лет до десяти лет гарантийного срока на несущие конструкции, кровлю, фасады объектов строительства, что обеспечит защиту прав граждан и повышение качества строительства», - отмечается в заключении профильного комитета мажилиса.

Сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства» регулирует взаимоотношения заинтересованных сторон, участвующих в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и предусмотрено совершенствование и развитие сферы архитектуры, градостроительства и строительства.

Напомним, нормы нового Строительного кодекса предусматривают участие общественности в обсуждении решений по архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с возможностью внесения предложений по принимаемым решениям, затрагивающим общественные или частные интересы и оперативное реагирование за допущенные нарушения. Также предусмотрены нормы по внедрению сертификации специалистов в строительной сфере для повышения их квалификации. Кодексом усиливается государственный контроль за архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью через добровольную подачу заказчиком плана-графика посещения строительного объекта органами государственного архитектурно-строительного контроля.