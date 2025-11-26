Он примет участие в заседании совета ОДКБ
Токаев прибыл в Бишкек
фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек, сообщила пресс-служба Акорды.

Токаев в Бишкеке примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В аэропорту Манас его встретил председатель кабинета министров – руководитель пдминистрации ррезидента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

