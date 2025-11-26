Главная Новости #президент Токаев прибыл в Бишкек Он примет участие в заседании совета ОДКБ Ирина Адамович 2025-11-26 17:59:00+06:00 187 фото пресс-службы президента Казахстана Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек, сообщила пресс-служба Акорды. Токаев в Бишкеке примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. В аэропорту Манас его встретил председатель кабинета министров – руководитель пдминистрации ррезидента Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Власть — это независимое медиа в Казахстане. Поддержите журналистику, которой доверяют. Поддержать Власть Понравилась новость, поделитесь с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Свежее из этой рубрики Мажилис одобрил в первом чтении ужесточение наказания за нападение на врачей Новости В КИМЭП отменили выступление со-основательницы феминистской инициативы Feminita Жанар Секербаевой Новости Мажилис принял новый Строительный кодекс Парламент принял новый трехлетний бюджет Новости Доллар торгуется на бирже по 518,6 тенге Новости Суд Тараза вынес приговор еще одному погибшему во время Январских событий Акимат Павлодара заявил в полицию на активиста после поданных им 11 уведомлений о проведении митингов Новости В Алматы запускают новый автобусный маршрут до Медеу Новости Депутат мажилиса предложил объявить мораторий на прямые выборы акимов районного уровня Просматриваемые Новости 19.11.2025 Мажилис принял законопроект, разрешающий госслужащим не передавать в доверительное управление свои акции Новости 24.11.2025 В Алматы предлагают построить ГЭС в районе Сайрана Новости 22.11.2025 В Instagram удалены аккаунты журналистов Вадима Борейко и Асхата Ниязова Новости 22.11.2025 В Астане задержана активистка Жанар Секербаева Новости 19.11.2025 Повышение тарифов на коммунальные услуги со второго квартала 2026 года будет сбалансированным – Жумангарин Новости 22.11.2025 Правительство выделило 9,6 млрд на строительство инфраструктуры для СЭЗ в Северном Казахстане