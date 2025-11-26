Парламент принял новый трехлетний бюджет

Депутаты мажилиса согласились с поправками сената в республиканский бюджет на 2026-2026 годы и в закон об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, и столицы. В среду в ходе пленарного заседания они приняли поправки в отдельные статьи двух законов. Таким образом, документы направлены на подпись президенту.

«Сенат внес 76 поправок в закон «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы». В частности, объем субвенций, выделяемых регионам, увеличен на 17,5 млрд тенге. Кроме этого, в 2026 году на развитие регионов будет дополнительно направлено 28,5 млрд тенге. Эти средства охватывают сферы тепло- и электроэнергетики, газоснабжения, берегоукрепительных работ и другие направления», - сказал сенатор Уласбек Садибеков.

Он отметил, что в качестве источника дополнительных средств регионам определены резерв правительства и расходы на обслуживание правительственного долга. Помимо этого, 79 млрд тенге перераспределены между различными государственными органами, а 73,4 млрд тенге – это средства, перераспределенные внутри бюджетных программ одного государственного органа.

Напомним, по закону «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы», доходы местных бюджетов для определения трансфертов общего характера прогнозируются в 2026 году 10,7 трлн тенге, в 2027 году – 12,1 трлн тенге, в 2028 году – 13,3 трлн тенге. Расходы составляют 14,9 трлн тенге в 2026 году, 17,3 трлн тенге – в 2027 году и 18,7 трлн тенге – в 2028 году.

При определении объемов трансфертов общего характера правительством учтены целевые текущие трансферты, которые сохранят свое целевое назначение. Дополнительно учтены расходы на субсидирование АПК, средства на внедрение водосберегающих технологий орошения, расходы на содержание вновь вводимых объектов и другие в объеме на 2026 год – 1,5 трлн тенге, в 2027 году – 1,6 трлн тенге, в 2028 году – 1,7 трлн тенге. Субвенции на 2026 год планируются в объеме 5,2 трлн тенге, изъятия – 879,9 млрд тенге.

По оценке правительства, зависимость местных бюджетов от средств республиканского бюджета в среднем снизится с 50,7% до 33%.

Доходы в 2026 году прогнозируются в объеме 19,2 трлн тенге, или на уровне 10,5% к ВВП, а к 2028 году запланирован из рост до 23,2 трлн тенге, или на 20,8%. Гарантированный трансферт из Национального фонда определен в размере 2,77 трлн тенге ежегодно, в пределах лимита, рассчитанного по цене отсечения на нефть. Расходы республиканского бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге, или 15,1% к ВВП, в 2027 году – 28,8 трлн тенге, или 14% к ВВП, в 2028 году – 29,8 трлн тенге, или 13,0% к ВВП при соблюдении лимитов, установленных бюджетными правилами.