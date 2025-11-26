Акимат Павлодара заявил в полицию на активиста после поданных им 11 уведомлений о проведении митингов

Акимат Павлодара обратился в полицию с требованием привлечь активиста Евгения Хабарова к ответственности за распространение ложной информации, которая, по мнению ведомства, создает условия нарушения общественного порядка и подрывает имидж государственных органов. До этого активист подал 11 уведомлений о проведении митингов на различные темы, но получил отказы, рассказал Хабаров «Власти» в телефонном разговоре.

По словам Хабарова, 11 поданных им уведомлений о митингах касались таких тем, как дорогостоящий ремонт улицы Лермонтова спорного качества за счет бюджета; затянувшихся сроков ремонта аэропорта Павлодара; высоких цен на жилье; проблем здравоохранения; повышения НДС и перевода времени.

Вскоре после подачи уведомлений активисту начали звонить сотрудники управления внутренней политики и приглашать на неформальные беседы. Хабаров предполагает, что с ним хотели обсудить проблемы, которые его беспокоят, и попросить отозвать уведомления. Ему также предлагали провести мероприятие где-то в помещении, так как погода уже холодная. Затем начались звонки, в которых у него стали требовать предоставить регламент мероприятия.

«Я говорю, нет в законе четких норм – что такое регламент? У меня был [заявлен] всего лишь час на проведение митингов, там начало, выступления и конец. Но мне начали писать, что регламент – это расписание всех тем, времени каждого, некая программа мероприятия, открытие, закрытие», – рассказал «Власти» активист.

В итоге на первые 10 уведомлений Хабаров получил отказ. В нем управление сослалось на подпункт 6 пункта 1 статьи 14 закона «О порядке организации и проведения мирных собраний», но не привело его расшифровку.

«Я написал о том, что получил отказы и указал ошибочную трактовку статьи. Я написал, что мне отказали из-за занятости локации», – пояснил Хабаров.

Через два дня он перепроверил нормы закона, отказ был из-за неуказанного регламента – как активисту и озвучивали по телефону. Хабаров сделал об этом новую публикацию.

«Я прямо указал, что ошибочно разместил прошлую сторис, и прошлая причина отказов была недействительна, а нынешняя – действительна», – сказал активист.

Вскоре он также подал новое уведомление о митинге, где уже детально расписал его регламент, но вновь получил отказ. На этот раз из-за того, что в уведомлении была указана какая-то информация, не соответствующая действительности. Активисту не пояснили, какая именно.

В день подачи уже одиннадцатого заявления Хабарову позвонили из полиции и попросили явиться в отдел. Активист ответил, что не придет без повестки, на что ему сказали, что тогда направят к нему сотрудников. Он обратился в павлодарский филиал Казахстанского международного бюро по правам человека, где ему помогли составить жалобу на сотрудника полиции, который просил его явиться без повестки.

После получения повестки Хабаров пришел в пункт полиции с адвокатом. Он узнал, что протокол был составлен 15 ноября, но в нем нет размещенной за день до этого публикации, где он скорректировал информацию о причинах отказа;

«Участковый сказал, что на данном этапе он не может ничего отменить, так как протокол уже составлен», – отметил Хабаров.

В заявлении против активиста, опубликованном на сайте КМБПЧ, представители акимата просят привлечь его к ответственности по части 3 статьи 456-2 Кодекса об административных нарушениях (распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан/организаций).

В заявлении также указано, что размещенная Хабаровым ложная информация «создает негативные последствия, подрывая имидж государственных органов в обществе и нарушает права и законные интересы государства».

Суд по делу активиста назначен на 1 декабря.