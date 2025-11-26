Депутат мажилиса предложил объявить мораторий на прямые выборы акимов районного уровня

В среду в ходе заседания мажилиса депутат от правящей партии Amanat Ерлан Саиров предложил объявить политический мораторий на прямые выборы акимов районного уровня. По его мнению, прежде всего нужно повысить статус этих акимов, а также довести механизм их выборов до совершенства.

Саиров в своем депутатском запросе отметил, что на сегодня в пилотном режме избраны акимы 52 районов, однако их эффективность пока не оценена.

«Нельзя сказать, что все они выполняют свои обязанности на должном уровне. Некоторые из избранных районных акимов ушли с должности менее чем за год», — сказал депутат.

Кроме того, по словам Саирова, расходы на выборы огромны: только в этом году избирались 6 районных акимов и аким города областного значения. На это было потрачено более 1 млрд тенге из госбюджета

«Следующая проблема — акимы оказываются не в состоянии выполнить обещания, щедро данные ими в ходе предвыборной кампании. Их функциональные возможности ограничены, а механизмы развития районов в большинстве случаев зависят от областного финансирования», — считает депутат.

Он, ссылаясь на политических экспертов, счел оправданным мнение о том, что пока акимов районов должны избирать депутаты маслихатов.

«Прежде всего нужно довести до совершенства систему и механизм выборов сельских акимов. Повысим их статус, дадим им бюджет. Расширим их полномочия. Так сформируется профессиональный корпус сельских политиков», — сказал Саиров.

По мнению Саирова, проводить прямые выборы районных акимов ещё рано, пока не оценена их эффективность в рамках пилотной программы.

«Поэтому важно не спешить и провести всесторонний анализ. И главное — мы считаем целесообразным объявить политический мораторий на прямые выборы акимов районного уровня, пока в законы о местном самоуправлении, государственной службе, выборах и развитии регионов не будут внесены необходимые нормы», — отметил он.

Выборы акимов районов и городов областного значения в Казахстане проводятся в пилотном режиме с 2022 года. За это время были избраны 45 акимов районов и городов областного значения. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно называл это нововведение важным этапом в развитии местного самоуправления в стране.