Пятерых бывших сотрудников «Майкаинзолото» приговорили к разным срокам лишения свободы по делу о трагедии на руднике

Экибастузский городской суд в среду, 26 ноября, озвучил приговор бывшему руководству АО «Майкаинзолото». Пятеро подсудимых были приговорены к наказанию, связанному с лишением свободы, а один – к ограничению свободы, сообщает «Казинформ».

Бывший генеральный директор «Майкаинзолото» был приговорен к 4 годам заключения. Бывший первый заместитель и экс-директор рудника – к 3,5 годам лишения свободы каждый.

Бывший заместитель директора Майкаинского подземного рудника и экс-главный инженер получили по 3 года лишения свободы каждый. Экс-директору Майкаинского подземного рудника суд назначил 3 года ограничения свободы, учтя его возраст – ему 75 лет.

«(...) Совокупность указанных доказательств, показания свидетелей, потерпевших и специалиста, проводившего заключение по факту выявления причин аварии, полностью доказали, подтвердили, установили виновность осужденных в совершении указанного уголовного правонарушения», – сказала судья Экибастузского городского суда Айжан Байгоншекова.

При этом суд отказал потерпевшим в исковых требованиях о возмещении морального вреда, объяснив это тем, что осужденные ранее уже добровольно возместили ущерб потерпевшим.

В феврале этого года суд приговорил к ограничению свободы двух бывших сотрудников департамента промышленной безопасности АО «Майкаинзолото», признав их виновными в халатности, которая привела к трагедии на руднике.

4 января 2024 года года на территории АО «Майкаинзолото» вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с четырьмя спасателями. Вскоре были обнаружены тела двух погибших, тела еще двоих смогли поднять на поверхность только в июле. Сам автобус также был поднят только спустя полгода.

Летом прошлого года суд Астаны подтвердил вину АО «Майкаинзолото» в несчастном случае.