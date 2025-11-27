Более 40 человек погибли, сотни пропали без вести в результате пожара в жилом комплексе Гонконга

Накануне днем в Гонконге произошел крупнейший пожар: огнем охватило семь из восьми многоэтажных домов в жилом комплексе Wang Fuk Court. Как сообщает Reuters , по последним данным, погибли 44 человека, 279 человек числятся пропавшими без вести. В тушении пожара задействованы более 700 человек.

О возгорании стало известно в 14:51 по местному времени. Сначала пожару был присвоен третий уровень тревоги, а спустя полчаса – уже четвертый. К вечеру среды тревога была повышена до самого высокого – пятого – уровня.

Пожарные работали всю ночь, но из-за сильной жары и густого дыма им трудно добраться до верхних этажей 32-этажных башен. Полиция сообщила, что пожар в четырех жилых домах взят под контроль.

Сейчас в критическом состоянии находятся 45 пострадавших. Как сообщает Русская служба ВВС, среди тех, кто умер в больнице, – 37-летний пожарный, пострадавший в ходе тушения огня.

Между тем в ночь на четверг власти арестовали трех человек из строительной компании, проводившей работы по техническому обслуживанию. Как сообщила старший суперинтендант полиции Гонконга Эйлин Чунг, это два директора и инженер-консультант. Полиция обнаружила на внешней стороне зданий защитные пленки и сетки, которые неогнестойкие, а также пенополистирол на окнах зданий. В ходе строительных работ в Китае используются легковоспламеняющиеся бамбуковые леса и сетки. Бамбуковые решетки, использованные вместе с зеленой строительной сеткой, которая покрывала здания, чтобы предотвратить травмирование прохожих обломками, быстро вспыхнули.

«У нас есть основания полагать, что руководители компании проявили грубую халатность, что привело к этой аварии и неконтролируемому распространению пожара, повлекшему за собой многочисленные жертвы», - сказала Эйлин Чунг.

Причиной пожара стали сварочные работы во время внутренних ремонтных работ. В течение года в сгоревшем ЖК велась реконструкция.

По данным гонконгских агентств недвижимости, в комплексе Wang Fuk Court около 2 тыс. квартир, в которых проживает около 4,6 тыс. человек. Согласно данным переписи, более трети жильцов – люди в возрасте 65 лет и старше.

Это самый смертоносный пожар в Гонконге с 1962 года. Тогда в результате пожара 2 августа в районе Шам Шуй По в Коулуне также погибли 44 человека. Ранее, 22 сентября 1948 года, в результате пожара на складе компании Wing On погибли 176 человек. А самый крупный пожар в истории Гонконга унес жизни более 600 человек в 1918 году на ипподроме «Хэппи Вэлли».