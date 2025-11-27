В Казахстане начали по-новому финансировать частные школы

В Казахстане началось финансирование частных школ в новом цифровом сервисе OrtaBilim на платформе e-Qazyna министерства финансов. Как сообщила пресс-служба ведомства, более 108 млн тенге уже поступили на счета частной школы-лицея «ADVANTA.KZ» в Мангистауской области.

«Данный сервис был разработан, чтобы упростить процесс финансирования и сделать его максимально прозрачным», - напомнили в Минфине.

Все бюджеты, реестры, очередность и заявки школ публикуются в открытом доступе, чтобы исключить коррупционные риски.

В Минфине напомнили, что ранее финансовый аудит выявил в этой сфере многочисленные нарушения: завышение на бумаге количества обучаемых, «мертвые души» среди педагогов, несоответствие целевому назначению помещения школы и другое.

«Теперь, благодаря качественному форматно-логическому контролю новой системы, школы будут оцифрованы, при этом каждый ИИН ученика или педагога будет сверяться автоматически с несколькими государственными базами данных», - отметили в ведомстве.

В частности, данные об учениках автоматически интегрируются с системами «электронных дневников», а деньги школам выплачиваются за фактическое количество школьников.

На сегодня бюджеты опубликованы практически всеми регионами, и региональные власти выделили уже 64 млрд тенге. Исключением являются область Улытау, Кызылординская и Акмолинская области.

Как пояснили в Минфине, только после опубликования управлениями образования бюджетов, местные школы смогут подать заявки на финансирование.

Ранее сообщалось, что с января 2026 года деятельность частных школ будет строго регламентирована новой информационной системой OrtaBilim, которая проводит автоматическую проверку количества и контингента учащихся и наличие разрешительных документов. Сервис был запущен в ноябре, к нему уже подключились 86% школ. При этом в правительстве пообещали, что за оказанные услуги в этом году школам все выплатят.