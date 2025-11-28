Война в Украине прекратится, когда ВСУ покинут занимаемые ими территории, заявил Путин

Боевые действия в Украине прекратятся, когда украинские войска уйдут с занимаемых ими территорий. Об этом, как пишет РБК , заявил президент России Владимир Путин журналистам в Бишкеке.

По его словам, Россия «до сих пор получает заходы о прекращении боевых действий там, там, там».

«Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий – тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – тогда мы добьемся этого боевыми действиями», - заявил Путин.

Он также сообщил, что изначальная версия мирного плана США может стать основой для урегулирования конфликта. При этом Путин отметил, что «модернизированный план» появился из-за того, что после переговоров на Аляске возникла пауза, поскольку Украина отказалась от предложений Трампа. Но с Россией «предметно этот текст не обсуждается», хотя у России этот план есть, сказал Путин.

«Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», - предположил он.

Путин добавил, что «эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дела на поле боя».

«И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести», - сказал он.

Изначальная версия мирного соглашения США, опубликованного 20 ноября, содержала 28 пунктов, которые делятся на четыре основных категории: мир в Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Украиной и Россией. Однако этот план предусматривал передачу России территорий восточной Украины, признание Крыма и Донбасса российским, линию фронта в Запорожской и Херсонской областях предлагалось заморозить с перспективой передачи Украине каких-то территорий. Также план предполагал сокращение украинской армии вдвое.

После встречи представителей США, ЕС и Украины в Женеве сократили документ до 19 пунктов. В частности, в новой версии плана, согласованной американской и украинской делегациями, больше нет положений об ограничении численности украинской армии и об амнистии за преступления, которые были совершены во время войны. Но остаются нерешенными наиболее чувствительные вопросы – особенно спорные территориальные уступки. Они должны быть решены на возможной встрече Зеленского и Трампа.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что поддерживаемый США мирный план по прекращению войны на Украине основан на документе, написанном российскими авторами и представленном администрации Дональда Трампа в октябре.