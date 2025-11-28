Число жертв пожара в Гонконге достигло 94 человек

В результате сильнейшего пожара в Гонконге погибли минимум 94 человека, десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters .

Пожарным удалось в основном локализовать пожар, уничтоживший жилой комплекс Wang Fuk Court в северном районе Тай По. В нем проживало более 4,6 тыс. человек.

Пожарные власти Гонконга заявили, что завершат поисково-спасательную операцию утром в пятницу.

По состоянию на раннее утро четверга пропавшими без вести числились 279 человек, но эта цифра не обновлялась более 24 часов. Заместитель директора пожарной службы Дерек Чан сообщил, что 25 обращений в пожарную службу остаются не отвеченными. По словам Чана, большинство жертв были обнаружены в двух башнях комплекса, в то время как пожарные обнаружили выживших в нескольких зданиях.

По данным управления здравоохранения, число подтвержденных жертв пожара к утру пятницы возросло до 94. Это самый смертоносный пожар в Гонконге с 1948 года, когда в результате пожара на складе погибло 176 человек.

Накануне сообщалось, что полиция арестовала трех должностных лиц строительной компании Prestige Construction по подозрению в непредумышленном убийстве из-за использования во время реконструкции зданий небезопасных материалов, в том числе легковоспламеняющихся пенопластовых панелей, заблокировавших окна. В частности, арестованы двое директоров и инженер-консультант компании. В ходе обыска в офисе компании полиция изъяла тендерную документацию, список сотрудников, 14 компьютеров и три мобильных телефона.

Глава Гонконга Джон Ли заявил, что правительство создаст фонд в размере 300 млн гонконгских долларов ($39 млн) для помощи жителям, в то время как некоторые из крупнейших зарегистрированных на бирже компаний Китая объявили о пожертвованиях.