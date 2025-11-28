Депутаты предложили начинать финансирование научных проектов с момента подписания договора

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил, что рабочая группа одобрила введение в законе «О науке» нормы, которая предполагает, что срок реализации научного проекта будет начинаться с момента подписания договора, чтобы сохранить полное финансирование на исследования.

«Все ученые знают эту боль: выигрываешь грант на 3 года (36 месяцев), но пока пройдут все конкурсы и процедуры, договор подписываешь только в ноябре. По факту первый год уже «сгорел». В итоге вместо 36 месяцев у тебя остается 26. Соответственно, и финансирование урезается, а сроки горят, качество исследований падает, потому что нужно гнать результат. Это было несправедливо и неэффективно», - пояснил Аймагамбетов.

Он напомнил, что в прошлом году, когда принимали новый Бюджетный кодекс, в него была внесена поправка, разрешающая переносить деньги на следующий год. И теперь аналогичную норму закрепляют уже в профильном законе «О науке».

Аймагамбетов пояснил, что теперь срок начала реализации проекта будет не с 1 января, а «с момента реального подписания договора», соответственно, и деньги, предусмотренные на период гранта, будут выплачены полностью, без сокращения.

«Подписали в ноябре? Значит, полные 36 месяцев отсчитываются с ноября.

Ни деньги, ни время больше не сгорают. Ученые смогут спокойно планировать работу, закупать оборудование и платить зарплаты, не боясь, что год закончится раньше времени. Это победа здравого смысла», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что если в парламенте и дальше поддержат эту норму, то удастся закрыть «огромную системную дыру».