Аудит выявил в фонде «Самрук-Казына» неработающие комитеты и убыточные компании

Аудит Высшей аудиторской палаты в АО «Самрук-Қазына» выявил финансовые нарушения на 351,8 млн тенге, неработающие комитеты, убыточные компании и незавершенные проекты, сообщает Kazinform .

Высшая аудиторская палата проводила аудит эффективности использования государственных активов и оценивала систему стратегического управления в фонде и его дочерних организациях. В частности, проверки были проведены в компаниях «Казатомпром», Samruk-Kazyna Ondeu и ряда других. Всего аудитом было охвачено 18 юридических лиц.

Аудит показал, что по итогам 2024 года доходы группы компаний фонда составили 16,5 трлн тенге, консолидированная чистая прибыль по группе компаний холдинга – 2,4 трлн тенге. При этом государству было выплачено 2,37 трлн тенге, из которых 779,9 млрд тенге – в виде дивидендов,и 1,6 трлн тенге – в виде отчислений от передачи активов в конкурентную среду.

Вместе с тем аудиторы выявили недочеты в стратегическом планировании и управлении в группе компаний фонда. Так, цель программы трансформации фонда на 2018–2021 годы по выведению восьми компаний на уровень эффективности зарубежных аналогов не была достигнута, фактические выгоды от программы составили 154,5 млрд тенге, что вдвое меньше запланированного объема.

Также выявлены факты ненадлежащей разработки стратегических документов и занижения плановых показателей, из семи информационных систем фондом используется только четыре, система управленческой отчетности работает с нарушениями, а финансовая отчетность по ряду компаний проводится вручную.

«Самрук-Қазына» уделяется недостаточное внимание систематизации внутренних нормативных документов, из которых около 15% не используются, подлежат пересмотру либо постановке на утрату», - говорится в сообщении.

Кроме того, аудит выявил неработающие комитеты. Так, из пяти комитетов при совете директоров АО «Самрук-Казына» не работают комитеты по стратегии, по контролю за реализацией программы трансформации и специализированный комитет, а из семи комитетов при правлении фонда с 2024 года не работают комитеты по модернизации и по устойчивому развитию.

«Как результат, холдинг приобрел громоздкую структуру: в группу фонда входят 326 компаний, которые разнесены на шесть уровней управления», - подчеркнули в Высшей аудиторской палате.

Помимо этого, выявлено, что за 2020–2024 годы в группе фонда были 23 бездействующие компании, а по итогам 2024 года 41 компания показала убыток.

В Высшей аудиторской палате отмечают, что все «это говорит о значительном потенциале в оптимизации структуры активов и их эффективному управлению».

«При этом требуется кардинально усилить мониторинг реализации инвестиционных проектов, так как с 2020 по 30 сентября 2024 годы группой Фонда из 175 проектов завершено всего 49 проектов», - добавили в ведомстве.

В целом по итогам аудита выявлены финансовые нарушения на 351,8 млн тенге, неэффективное планирование и использование средств на 122,2 млрд тенге и 119 системных недостатков.

Ряд материалов передан для возбуждения административного производства, а по отдельным фактам выявленных нарушений материалы направлены в правоохранительные органы.