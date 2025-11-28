Депутаты маслихата Алматы поддержали снижение ставки специального налогового режима до 3%. По словам руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Берикбола Мандибаева, снижение ставки – общенациональная тенденция, направленная на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса.

Мандибаев отметил, что маслихатам предоставлено право изменять ставку налога в пределах ±50%, то есть снижать ее до 2% или увеличивать до 6%. По его мнению, это делает вопрос определения оптимальной ставки для Алматы стратегически важным.

По его словам, в адрес акимата города систематически поступают письма от депутатов маслихата и обращения предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, которые выражают обеспокоенность возможным ростом нагрузки в связи с установлением базовой ставки в 4%.

Мандибаев также добавил, что новый режим ориентирован прежде всего на предпринимателей, работающих в секторе B2C: магазины шаговой доступности, бытовые услуги, парикмахерские, ремонтные мастерские и др. А также одновременно вводится ограничение: компании на общеустановленном режиме больше не смогут относить в вычет расходы по товарам и услугам от предпринимателей, применяющих СНР.

«Это создает дополнительные риски для субъектов малого бизнеса, так как крупные партнеры могут отказаться работать с ними из-за невозможности зачета НДС», - добавил он.

Мандибаев подчеркнул, что 19 регионов установили ставку на уровне 2-3%, среди них: Карагандинская, Кызылординская, Жамбылская, Актюбинская, Алматинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская области, города Астана и Шымкент и другие. Это, по его словам, показывает, что снижение ставки – общенациональная тенденция, направленная на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. По словам чиновника, ставка 3% по специальному налоговому режиму поддерживает малый бизнес, снижает административную нагрузку и соответствует практике других регионов.

Все депутаты поддержали инициативу единогласно.

Депутат Амиржан Набиев добавил, что эта инициатива поможет сохранить рабочие места и обеспечит стабильность и малого и среднего бизнеса, а также поддержит деловой активность в городе. По его словам, их анализ показал, что эта мера не создает рисков для бюджета и обеспечит ощутимую поддержку предпринимателям.