МИД Казахстана выразил протест Украине в связи с атакой на объект КТК

МИД Казахстана заявил протест Украине в связи с атакой на объект Каспийского трубопроводного консорциума в российском Новороссийске. Киев официально при этом не брал ответственность за атаку.

«Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», - говорится в заявлении официального представителя МИД Айбека Смадиярова, распространенном в воскресенье.

В заявлении атака названа целенаправленным «актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права».

«Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Подчёркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы», - отмечается в заявлении Смадиярова.

Объект КТК в морском порте Новороссийска был атакован в ночь на субботу безэкипажными катерами. В результате серьезно повреждено выносное причальное устройство – ВПУ-2. В консорциуме заявили, что возобновление его работы невозможно.

Минэнерго Казахстана накануне заявило, что перенаправит нефть по альтернативным КТК маршрутам. При этом по КТК транспортируется порядка 80% казахстанской нефти.