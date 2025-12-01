Число жертв пожара в Гонконге выросло до 146 человек

Власти Гонконга сообщили, что число погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court выросло до 146 человек, сообщает Русская служба ВВС . При этом работы в сгоревших зданиях продолжаются, а пропавшими без вести числятся более 40 человек.

Сотрудники спасательных служб продолжают находить тела людей на лестницах и на крышах пострадавших многоэтажек. Среди погибших – минимум семь граждан Индонезии и один гражданин Филиппин. Также в числе жертв есть пожарный. Сообщается, что еще 12 пожарных пострадали.

Пожар вспыхнул в жилом комплексе Wang Fuk Court в среду, огонь быстро охватил семь из восьми зданий. Пожар удалось полностью потушить только к утру пятницы, то есть примерно через 40 часов.

В момент пожара в жилом комплексе шел ремонт, и здание было окружено строительными лесами из бамбука и защитной сеткой. По словам гонконгских чиновников, огонь быстро распространился по пластиковой защитной сетке и по другим легковоспламеняющимся материалам снаружи зданий. Кроме того, несколько жителей сообщили, что не слышали пожарную сигнализацию.

Экстренные службы Гонконга установили, что сигнализация была неисправной во всех восьми зданиях.

По подозрению в коррупции во время ремонта арестованы восемь человек, в том числе руководители инженерной компании и контракторы, отвечавшие за установку лесов, еще три человека задержаны по подозрению в непреднамеренном убийстве.

В субботу в Гонконге был объявлен трехдневный траур.

Комплекс Wang Fuk Court был построен в 1983 году, в нем были 1 984 квартиры, где жили около 4,6 тыс. человек.