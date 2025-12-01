В Астане незаконно продавали квартиры в жилом комплексе Qyran

Столичным департаментом агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денег под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе Qyran, сообщила пресс-служба АФМ.

Как сообщили в агентстве по финмониторингу, в офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, техпаспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости. Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны. Однако вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.

«Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путем на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались. В результате похищены средства граждан на сумму более 3,8 млрд тенге», - сообщили в АФМ.

Кроме того, была организована вторая схема – по хищению денег самой компании-застройщика. По версии следствия, действуя от имени строительной компании, подозреваемые заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако деньги от продажи в кассу компании не поступали.

«От продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено 4,1 млрд тенге. Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге», - отметили в АФМ.

С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих помещений и автомашину. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.