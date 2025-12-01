В офисе Оrda.kz проходят обыски

Утром в понедельник сотрудники полиции проводят обыски в квартире и офисе главного редактора издания Оrda.kz Гульнар Бажкеновой в Алматы. В городском департаменте полиции сообщили, что в отношении нее возбуждено несколько уголовных дел.

По данным полиции, уголовные дела в отношении Бажкеновой возбуждены по поступившим заявлениям граждан. Речь идет о «неоднократном и умышленном распространении заведомо ложных сведений».

«В рамках следственных действий проводится тщательная проверка доводов заявителей. Так, предварительно установлено, что в одной из публикаций от 2024 года распространены заведомо ложные сведения о якобы задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки. При этом достоверно установлено, что данный факт не имел места. Таким образом, действиями Б. в обществе сформировано ложное представление о профессиональной деятельности сотрудника, указанного в публикации, нанесен ущерб его деловой репутации», - сообщили в полиции города.

В другой публикации были размещены «искаженные и недостоверные данные о размере и причинах ущерба в имущественном споре», что, как утверждает полиция, ввело общественность в заблуждение и нанесло ущерб деловой репутации заявителя.

Кроме того, следствие рассматривает и другие заявления потерпевших, касающиеся публикаций прошлых лет, которые, по версии следствия, также могут содержать недостоверную информацию.

По месту жительства и работы Бажкеновой проводятся следственные действия, осуществляется изъятие электронных устройств и материалов. В департаменте полиции отметили, что это необходимо для установления обстоятельств подготовки и размещения публикаций, а также проверки происхождения информации.

Следствие продолжается. В полиции заявили, что все обстоятельства будут установлены в рамках закона.