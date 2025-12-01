Музей в здании бывшей Верненской обсерватории откроют в феврале 2026 года

Музей метеорологии OBSERVATORIUM в здании бывшей Верненской обсерватории откроют в феврале 2026 года. Разработка научно-проектной документации по нему находится на финальной стадии, сообщили на запрос «Власти» в управлении культуры города Алматы.

По информации управления, в 2024–2025 годах проведены необходимые подготовительные мероприятия, включая разработку концепции и технических заданий. Научно-техническое обследование и работы по разработке научной концепции завершены, а разработка научно-проектной документации находится на финальной стадии.

После того как утвердят научно-проектную документацию, объявят конкурс на проведение научно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции.

«Реализация проекта продолжается в плановом порядке с учетом требований к объектам историко-культурного наследия. Открытие музея планируется в феврале 2026 года», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что городские власти обещали это сделать еще в 2016 году, когда ремонтировалось здание.

Верненская обсерватория построена в 1914-1915 годах и является образцом раннего модерна. Во время Гражданской войны в ней размещался штаб Красной Армии, а в 1930-е годы здесь была главная метеорологическая станция КазССР. В последние годы здесь располагалось представительство управления охраны окружающей среды Алматинской области. В 2016 году здание отреставрировали за счет строительной компании «Тастай Девелопмент», которая строила рядом гостиницу. Сейчас Верненская обсерватория пустует.

Бывшая Верненская обсерватория является памятником истории и культуры местного значения и находится под охраной КГКП «Объединение музеев города Алматы».

В здании обсерватории также планировалось открытие детской миниобсерватории по наблюдению за небесными телами.

В своем ответе управление культуры сообщило, что есть договоренность с РГП «Казгидромет» и географическим факультетом КазНУ имени аль-Фараби о предоставлении экспонатов – метеорологического оборудования и приборов. В ближайшее время экспонаты будут приняты на баланс КГКП «Объединение музеев города Алматы».