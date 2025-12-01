Темирлана Енсебека допросили в рамках дела, возбужденного по заявлению депутата Жанбыршина

Основателя сатирического паблика Qaznews24 Темирлана Енсебека допросили в рамках уголовного дела за «распространение заведомо ложной информации», возбужденного по заявлению депутата мажилиса Едила Жанбыршина, сообщила адвокат Жанара Балгабаева.
«Заявление Жанбыршина мы не видели. Досудебное расследование начало следственное управление департамента полиции города Астаны. Темиралана вызывали в Астану, мы ходатайствовали о том, чтобы дали поручение и допросили его в Алматы», - объяснила Балгабаева.
Она добавила, что скорее всего, Жанбыршин написал заявление за публикацию одного из постов Qaznews24 в августе, хотя 1 мая Qaznews24 сделало официальную публикацию о том, что Темирлан больше не является редактором и не имеет отношения к каналу и его публикациям.
«Сегодня у Темирлана Енсебека прошел допрос. Он допрашивался в качестве свидетеля с правом на защиту, он не является подозреваемым, вопросы на допросе были по каналу», - сообщила Балгабаева.
«Его привлечь к ответственности было бы некорректно, а допрашивать не совсем правильно. За сатирические новости уголовную ответственность вообще считаю неправильным. Будут ли еще допрашивать Темирлана, пока неясно», - добивла адвокат.
13 августа паблик Qaznews24 объявил о прекращении работы, с этого момента там не появляются новые публикации.
27 ноября невеста Енсебека Мария Кочнева сообщила на своей странице в «Инстаграм» о том, что Темирлана вызывают на допрос по уголовному делу, связанному с пабликом сатирических новостей Qaznews24. Дело завели по 274 статье Уголовного кодекса – «распространение заведомо ложной информации».
Напомним, что 11 апреля Наурызбайский районный суд по уголовным делам приговорил Темирлана Енсебека, автора паблика сатирических новостей Qaznews24, к пяти годам ограничения свободы, а также назначил сто часов принудительных работ, если он не будет постоянно трудоустроен. Суд признал его виновным по части 1 статьи 174 уголовного кодекса (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). Дополнительно ему запретили заниматься публичной деятельностью: участвовать в конференциях и дебатах, в любых мирных собраниях (кроме поминальных), в забастовках и сходах, в общественных организациях и политических партиях, организовывать и участвовать в волонтерской и благотворительной деятельности, подписывать и инициировать петиции, участвовать в деятельности масс-медиа в качестве журналиста или блогера, проводить тренинги, давать интервью, выходить в прямые эфиры и заниматься правозащитной деятельностью.
Уголовное дело против Енсебека было заведено за пост в «Инстаграм» паблика сатирических новостей Qaznews24. Поводом стала песня «Йоу, орыстар!», которой Енсебек сопроводил сатирическую публикацию. В ней говорилось, что казахстанские рэперы записали ответ российской пропагандистке Тине Канделаки, выступившей против переименования железнодорожных станций в Казахстане. Прокурор Дидар Кабаев заявлял, что у Енсебека был преступный умысел совершить «умышленные действия, направленные на оскорбление чести и достоинства русского народа». После приговора суда Енсебек покинул проект Qaznews24.
