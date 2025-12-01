Темирлана Енсебека допросили в рамках дела, возбужденного по заявлению депутата Жанбыршина

«Заявление Жанбыршина мы не видели. Досудебное расследование начало следственное управление департамента полиции города Астаны. Темиралана вызывали в Астану, мы ходатайствовали о том, чтобы дали поручение и допросили его в Алматы», - объяснила Балгабаева.

Она добавила, что скорее всего, Жанбыршин написал заявление за публикацию одного из постов Qaznews24 в августе, хотя 1 мая Qaznews24 сделало официальную публикацию о том, что Темирлан больше не является редактором и не имеет отношения к каналу и его публикациям.

«Сегодня у Темирлана Енсебека прошел допрос. Он допрашивался в качестве свидетеля с правом на защиту, он не является подозреваемым, вопросы на допросе были по каналу», - сообщила Балгабаева.

«Его привлечь к ответственности было бы некорректно, а допрашивать не совсем правильно. За сатирические новости уголовную ответственность вообще считаю неправильным. Будут ли еще допрашивать Темирлана, пока неясно», - добивла адвокат.

13 августа паблик Qaznews24 объявил о прекращении работы, с этого момента там не появляются новые публикации.

27 ноября невеста Енсебека Мария Кочнева сообщила на своей странице в «Инстаграм» о том, что Темирлана вызывают на допрос по уголовному делу, связанному с пабликом сатирических новостей Qaznews24. Дело завели по 274 статье Уголовного кодекса – «распространение заведомо ложной информации».

Напомним, что 11 апреля Наурызбайский районный суд по уголовным делам приговорил Темирлана Енсебека, автора паблика сатирических новостей Qaznews24, к пяти годам ограничения свободы, а также назначил сто часов принудительных работ, если он не будет постоянно трудоустроен. Суд признал его виновным по части 1 статьи 174 уголовного кодекса (разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). Дополнительно ему запретили заниматься публичной деятельностью: участвовать в конференциях и дебатах, в любых мирных собраниях (кроме поминальных), в забастовках и сходах, в общественных организациях и политических партиях, организовывать и участвовать в волонтерской и благотворительной деятельности, подписывать и инициировать петиции, участвовать в деятельности масс-медиа в качестве журналиста или блогера, проводить тренинги, давать интервью, выходить в прямые эфиры и заниматься правозащитной деятельностью.

Уголовное дело против Енсебека было заведено за пост в «Инстаграм» паблика сатирических новостей Qaznews24. Поводом стала песня «Йоу, орыстар!», которой Енсебек сопроводил сатирическую публикацию. В ней говорилось, что казахстанские рэперы записали ответ российской пропагандистке Тине Канделаки, выступившей против переименования железнодорожных станций в Казахстане. Прокурор Дидар Кабаев заявлял, что у Енсебека был преступный умысел совершить «умышленные действия, направленные на оскорбление чести и достоинства русского народа». После приговора суда Енсебек покинул проект Qaznews24.