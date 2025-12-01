Orda.kz сообщила о задержаниях сотрудников и недопуске юристов во время обысков

Юристы Orda.kz заявляют, что их не допускают к следственным действиям, а часть сотрудников редакции остается без связи после утренних обысков в офисе в Алматы. По данным издания, силовики изъяли технику, задержали несколько сотрудников и не предъявили постановление адвокатам, несмотря на их требование.

С утра 1 декабря в офисе Orda.kz в Алматы и дома у главного редактора Гульнары Бажкеновой прошли обыски. По данным издания, сотрудники силовых структур не допускали в помещение адвокатов и представителей редакции, связь с частью команды пропала.

Адвокат Мурат Адам сообщил, что прибыл в офис, однако сотрудники СОБРа вытолкнули его на улицу, несмотря на предъявленные документы.

«Я имею право присутствовать при следственных действиях, но меня не допустили. Это прямое воспрепятствование адвокатской деятельности. Жалобы уже готовятся», - сказал он.

Юрист редакции Ольга Диденко в разговоре с Azattyq также заявила, что ее не пропускают внутрь здания и не предъявляют постановление или основания обыска. По ее словам, следственные действия идут более двух часов без участия представителей редакции.

«Мы не знаем, кто проводит следственные действия, по какой статье возбуждено уголовное дело и в отношении кого. Руководитель группы не отвечает ни на один вопрос», - рассказала она.

По данным Orda.kz, полиция забрала в отделение шеф-редактора алматинской редакции, редактора новостей и бухгалтера. Сотрудников вывели прямо из офиса и посадили в служебный автомобиль. Очевидцы сообщили, что из здания выносили технику и документы.

Журналистка Orda.kz рассказала, что во время прямого эфира сотрудники редакции покинули помещение, после чего их остановили мужчины в черной одежде. Она утверждает, что следователь отказался показать постановление и грубо разговаривал с юристом: «Он сказал ей: кто она такая, необразованной ее назвал. И сказал, что он не будет ей показывать постановление, потому что она не является участником следственных действий».

По словам журналистки, полицейские допрашивали одного из сотрудников редакции, не допуская адвокатов. Также сотрудники весь день находятся без связи, им запрещали передавать еду и более пяти часов не выпускали в туалет.

Часть задержанных сотрудников позже отпустили, сообщает Orda.kz.